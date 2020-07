“Não irei decepcionar o povo do Rio de Janeiro”, afirma Witzel

Reprodução/Youtube Letícia viu o monomotor cair a poucos metros do local onde havia passado

A caminhada de rotina da terapeuta Letícia Schaeffer contou com um enorme susto registrado em vídeo no sábado (25). Letícia viu de perto a queda de um monomotor, que desabou no local onde ela havia passado há poucos minutos, na cidade Guabiruba, no Vale do Itajaí.

“O susto foi grande, fiquei traumatizada no início mas agora estou mais calma. Posso dizer que nasci de novo”, afirmou a terapeuta em entrevista a NSC TV, emissora de Santa Catarina.

Ela ainda conta que, especialmente naquele dia, escolheu não ouvir música no fone de ouvido por participar de uma nova prática de meditação. A mudança de hábito pode ter ajudado Letícia a atentar-se ao barulho do monomotor . “Voltei caminhando e chorando, refletindo que a vida é um sopro, hoje a gente está aqui amanhã talvez não esteja”, disse.

Queda de avião deixou dois feridos

A queda do avião monomotor aconteceu na manhã do sábado (25), no centro de Guabiruba. No vídeo registrado por câmeras de segurança, é possível ver a queda do avião , que acontece numa via por onde passam carros e pedestres.

Apesar do susto, os dois passageiros do monomotor, Fábio Reis e Alessandro Cunhago, foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves. A Aeronáutica ainda investiga as causas do acidente.