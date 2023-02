‘Não haverá impunidade’, afirma Dino sobre falas de Marcos do Val

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Dino criticou conteúdo das declarações de Marcos do Val





O ministro da Justiça Flávio Dino se posicionou, nesta quinta-feira (2), em relação às declarações feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre a suposta proposta golpista que teria sido apresentada pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) em uma reunião junto com Jair Bolsonaro (PL).

Nas suas redes sociais, Dino usou uma analogia com a construção de um prédio para afirmar que notícias recentes sobre possíveis processos golpistas evidenciam tentativas concretas de “assassinar” a Constituição.

“Tijolo a tijolo, se evidencia que construíram um edifício golpista e terrorista. Ainda que incompetentes e desvairados, havia “profissionais” dedicados à obra. Alguns já estão presos, outros pedidos virão. Não haverá impunidade para bandidos que tentaram assassinar a Constituição”, escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Mais cedo, em um discurso realizado no Senado, o ministro afirmou que há cada vez mais evidências de uma responsabilidade jurídica do ex-chefe do Executivo Federal sobre a suspeita de procedimentos golpistas.

“Não me cabe determinar caminhos de investigação. Mas, evidentemente, nós estamos diante de um fato novo, que fortalece a ideia de que, além da responsabilidade política, esta já evidente, há cada vez mais indícios producentes sobre a responsabilidade jurídica do ex-presidente da República e de um pessoal ligado a ele”, completou o ministro.

Falas de Marcos do Val

Em uma live realizada na madrugada desta quinta-feira, Marcos do Val afirmou que Bolsonaro e Daniel Silveira sugeriram uma reunião para comprometer o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A ideia era gerar uma conversa para insinuar a parcialidade do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no processo eleitoral e anular o resultado do pleito que deu vitória ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Do Val ainda não apresentou ou divulgou provas sobre a reunião, que ocorreu em 8 de dezembro na Granja do Torto. Ela afirma ter os ‘prints’ das conversas com Silveira, além de uma gravação. Porém, até o momento nada foi apresentado publicamente.

