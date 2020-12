‘Não haverá festas de fim de ano em praias’, diz subsecretário no ES

Segundo Reblin, já existe ‘portaria, instrumento jurídico’ recomendando a não-realização de atividades de passagem de ano em praias com fogos de artifício, aglomeração e tendas.

Diante do avanço da Covid-19 no Espírito Santo, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou nesta segunda-feira (30) que não haverá festas de fim de ano com fogos de artifício nas praias do Estado.