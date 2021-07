“Não há espaço para Bolsonaro e elite do crime organizado”,diz Olavo de Carvalho

Reprodução/Youtube “Guru” ideológico do presidente está internado desde o último dia 8

Nesta sexta-feira (16), o escritor e influenciador bolsonarista Olavo de Carvalho , de 74 anos, publicou em sua conta do Instagram que não há espaço no Brasil para a presidência de Jair Bolsonaro (sem partido) e a “elite do crime organizado”.

“No Brasil não há espaço suficiente para a presidência Bolsonaro e a elite do crime organizado. Uma delas vai cair”, escreveu ele.





Em seguida, postou em seu Facebook que não existe oposição no país: “No Brasil não existe “oposição”. Dar esse nome ao crime organizado é eufemismo masoquista”.





Olavo de Carvalho está internado em hospital de São Paulo desde o último dia 8, devido a um mal-estar súbito sentido durante voo dos Estados Unidos para a capital paulista . O escritor foi submetido a uma cirurgia na bexiga na tarde dessa terça-feira (13) e ainda não tem previsão de alta.