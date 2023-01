‘Não fugimos’, disse filho de Lula sobre Carlos Bolsonaro nos EUA

Reprodução: redes sociais – Ricardo Stuckert Luís Cláudio Lula da Silva e o pai, Luiz Inácio Lula da Silva

O filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Luís Cláudio Lula da Silva provocou o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos – RJ), filho do ex-mandatário, Jair Bolsonaro (PL) , nas redes sociais.

“Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento. Mesmo a Lava Jato sendo escrota e parcial”, escreveu Cláudio no Twitter, referindo-se à viagem de Carlos aos Estados Unidos junto ao ex-presidente.

Só lembrando que meu pai, eu e meus irmãos não fugimos ou nos escondemos em nenhum momento… Mesmo a Lava-Jato sendo escrota e parcial! https://t.co/upPGLHg1KB — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) January 24, 2023

Esta não é a primeira polêmica entre Luís Cláudio e Carlos. Em dezembro do ano passado, o filho de Lula chamou o vereador de “chorão” ao responder um comentário sobre a indicação do delegado Andrei Rodrigues para a direção da PF (Polícia Federal).

O delegado foi nomeado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino no dia 9 de dezembro, no mesmo dia Carlos publicou: “Será que teremos o berreiro da tal interferência e todo aquele circo criado em passado recente?”.

Cláudio respondeu citando os esquemas de rachadinha, denúncias acerca dos filhos de Bolsonaro. “Você e seus irmãos são imundos… Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vocês falam mal da imprensa… Agora que o papai perdeu a eleição você está chorando e abraçando qualquer coisa… Desespero… Chorão”, escreveu o filho do chefe do Executivo.

Quem interferiu foi seu pai… Vc e seus irmãos são imundos… Quando falam dos imóveis, das rachadinhas e o cacete a quatro vcs falam mal da imprensa… Agora que o papai perdeu a eleição vc está chorando e abraçando qualquer coisa… Desespero… Chorão. — Luis Claudio Lula da Silva (@LuisLulaDaSilva) December 10, 2022

Carlos Bolsonaro deixou o Brasil no mesmo dia que o pai, no dia 30 de dezembro do ano passado, com destino aos Estados Unidos.

Cartão Corporativo

Durante a pandemia da Covid-19, Carlos Bolsonaro aproveitou para atuar de maneira remota em um hotel de Brasília, com diárias de hotel pagas com cartão corporativo da Presidência da República . A nota fiscal foi divulgada esta semana pela agência Fiquem Sabendo – especializada em pedidos pela Lei de Acesso à Informação.

Ao todo, o vereador carioca ficou cerca de 11 dias no local que custaram R$ 2.300 aos cofres públicos – a estadia foi em março de 2021. No entanto, enquanto atuava de maneira remota na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o filho de Jair Bolsonaro criticava às medidas de isolamento social impostas para tentar conter a disseminação do coronavírus.

Hospedagem com dinheiro público

De acordo com a nota fiscal divulgada pela agência, Carlos se hospedou no Hotel Nobile Suítes Monumental, em Brasília, entre 12 e 22 de março de 2021. A justificativa é de que o gasto é uma “hospedagem de segurança de familiar do presidente” .

Carlos Bolsonaro nunca teve um cargo formal no governo, no entanto, apesar de ser vereador em outro estado, sempre estava presente em reuniões e eventos do governo federal. Atualmente ele recebe o salário líquido de R$ 14 mil na Câmara do Rio. As visitas de Carlos Bolsonaro ao Planalto foram colocadas sob sigilo pelo presidente, além de dados do cartão corporativo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política