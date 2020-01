“Não foi assédio”, diz namorada de Petrix sobre polêmica com Boca Rosa no BBB20

Esta coluna está sem fronteiras. Nós procuramos Joline Heitmann, a namorada alemã de Petrix Barbosa, para saber o que ela tem a dizer sobre toda a polêmica de assédio envolvendo o ginasta e a influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, no “BBB20”.

Leia também: BBB 20: namorando Mari, “Jonas 22” quer apagar fama de bem dotado

arrow-options Reprodução Instagram Petrix e sua namorada

“Tudo que eu posso dizer é que sempre estarei esperando por ele. Não importa o que as pessoas digam, eu estarei ao lado dele. Eu o conheço melhor que a mim mesma e ele é a melhor pessoa que eu conheço. Isso não é assédio. É tudo que vou dizer [sobre ele no ‘ BBB 20 ‘]”, conclui a modelo de 19 anos que mantém um relacionamento com Petrix há seis meses.

Leia também: Boca Rosa sobrevive ao primeiro paredão do “BBB 20”, segundo enquete

Primeiro, o brother foi acusado de tocar nos seios de Bianca enquanto ela estava bêbada na primeira festa do reality da Rede Globo . Depois, os internautas apontaram que após a eliminação de Chumbo ele teria “sarrado” seu corpo na empresária.

Na última quarta-feira (29), uma postagem enigmático de Diego Hypólito sobre agressão fez muitos internautas que conseguiram ver o alerta antes que o ginasta apagasse, especulassem que a publicação seria uma indireta para Petrix. “Homem bater em mulher é inadmissível. Crime! Tomem cuidado com suas escolhas no Big Brother”, dizia a mensagem de Diego.

Leia também: Chumbo é eliminado do “BBB 20” e web celebra saída do surfista

Aproveitamos o contato com Jonline para esclarecer se ela teria sido agredida pelo participante do ” BBB 20 “. “Não é verdade. Ele nunca iria bater em ninguém. Isso é fake news”, afirma com exclusividade à coluna.