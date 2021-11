Reprodução/Divulgação ‘Não estavam vacinados’, diz Luciano, dupla com Zezé Di Camargo, sobre cruzeiro





Luciano, da dupla com o irmão Zezé Di Camargo, se pronunciou sobre a confusão no embarque do cruzerio ZCL 30 anos no último domingo (14), em Porto de Santos, no litoral de São Paulo.





Em vídeo enviado ao site Splash por uma fã, o cantor disse que os clientes que tiveram suas reservas canceladas não estavam vacinados. “Nós passamos, realmente, como o Zezé disse, um perrengue nesses últimos três dias”, iniciou durante uma apresentação.

“Pode parecer que não, mas tanto a Promoação, quanto a Live Talentos, quanto Zezé di Camargo e Luciano, nós fizemos o que podíamos para colocar todo mundo aqui dentro desse navio.Tivemos algumas pessoas que não conseguiram por causa da vacina, ou porque tinha tomado a vacina há poucos dias, mas a gente tem que agradecer demais”, concluiu. Enquanto Luciano falava, alguns fãs vaiaram e gritaram.

Entenda o caso

O navio da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, previsto para partir no último domingo (14), causou tumulto no embarte no Porto de Santos, no litoral de São Paulo.

Inúmeras pessoas relataram que suas reservas de cabines foram canceladas horas antes do evento para entrar no cruzeiro MSC Preziosa. Alguns clientes foram informados do cancelamente por e-mail no sábado (13). Enquanto outros só receberam a notícia na manhã do embarque.

Nas redes, os fãs demonstraram seu descontentamento com a desorganização. “Nossa, o navio já está em alto mar e vocês não postam nada? que coisa hein produção”, comentou um seguidor. “Sonho frustrado comprei fevereiro não mandaram nada chegamos ai cabine cancelada um descaso total acabamos de sair do porto se sentindo um lixo”, disse outro. “Uma falta de respeito com quem comprou e não pode embarcar e vocês apagando os comentários”, completou mais um.