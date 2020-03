Não erre na pintura! Aprenda a fazer uma parede bicolor perfeita

É comum aproveitar o 8 de março , Dia Internacional da Mulher , para levantar dados e apontar estatísticas que comprovam a desigualdade entre homens e mulheres. Sabemos que o cenário não é dos mais positivos, mas, por que não aproveitar a data para conhecer a história de mulheres que inspiram e usam o a sua voz para levantar pautas necessárias?

Pensando nisso, reunimos algumas mulheres para você conhecer a história e se inspirar. Fazer essa seleção não foi nada fácil, afinal, todas nós temos trajetórias que merecem ser lembradas.

1. Jessica Oliveira

Reprodução/Instagram Após ter os quatro membros amputados, Jessica Oliveira é exemplo de superação e palestrante motivacional

Jessica Oliveira tem 15 anos e já uma fonte de inspiração para muita gente. A adolescente enfrentou uma meningite aos 11 anos de idade, o que causou a amputação dos seus quatro membros, perda da orelha, nariz, lábios e audição. Após uma série de cirurgias para enxerto de pele, Jessica mostra-se como alguém que transmite alegria a cada mensagem que publica em sua conta no Instagram (@jessyca.olv). Hoje, é palestrante motivacional e representante da luta por prótese.

2. Mirian Bottan

Reprodução/Instagram A jornalista Mirian Bottan utiliza as redes sociais para propor reflexões sobre corpo e imagem

“Superando a bulimia e o abuso de álcool/ drogas”, é assim que Mirian Bottan, 32 anos, resume a sua história na biografia do Instagram (@mbottan). A jornalista, que conviveu por 15 anos com a bulimia, compartilha sua história pessoal para propor reflexões sobre pressão estética, imagem e autoestima.

Nesse processo, Mirian criou o #ProjetoVIDÃO, onde incentiva seus seguidores a viver uma vida mais saudável – entendendo saúde para além do corpo, mas também da mente. A história dela nos mostra que nunca é tarde para fazer as pazes com o próprio corpo.

3. Nathália Rodrigues

Reprodução/Instagram Nathalia Rodrigues é a famosa “Nath Finanças”, que ensina educação financeira de forma leve e descontraída

Nath Finanças, como Nathália é conhecida, é uma jovem fluminense de 21 anos que criou um canal no YouTube para falar sobre educação financeira. O diferencial da Nath é que ela tem um olhar que foge do tradicional: seu objetivo é falar da economia no dia a dia do trabalhador, ensinando a poupar e administrar melhor o dinheiro. Um verdadeiro exemplo de que mulher entende, sim, de números e finanças. Vale seguir no Twitter e no Instagram, @nathfinancas nos dois.

4. Dora Figueiredo

Reprodução/Instagram Dora Figueiredo publicou um vídeo no YouTube expondo um relacionamento abusivo

A influenciadora e youtuber Dora Figueiredo, 26 anos, é conhecida por usar seu alcance para falar sobre sexo sem tabu, autoestima e empoderamento. Em julho de 2019, ela surpreendeu ao publicar um vídeo no YouTube (que já tem mais de 2,5 milhões de visualizações) expondo um relacionamento abusivo que viveu. Após o desabafo, Dora passou a ser vista como inspiração para tantas mulheres que enfrentam violências dentro de relacionamentos. No Instagram, está como @dorafigueiredo.

5. Débora Dantas

Reprodução/Instagram Debora Dantas sofreu um sério acidente de kart em agosto de 2019

A história de Débora Dantas é forte: ela teve o couro cabeludo arrancado em um acidente de kart em agosto de 2019. Já dá para imaginar quantos obstáculos ela precisou enfrentar, não é mesmo? Apesar disso, a jovem de 19 anos encara tudo o que passou com serenidade. Ela transformou a dor em força para lutar e inspirar outras pessoas.

Em dezembro do ano passado publicamos uma reportagem sobre a história de Débora .