Não é só The Witcher: confira os lançamentos da semana na Netflix

Aprenda a tirar boas fotos com o celular





A última linha de telefones como o iPhone 11, 11 Pro, Samsung Galaxy S10 Plus, e o Google Pixel 4 possuem câmeras com uma ótima qualidade e que podem capturar fotografias incríveis.

Neste guia, elaborado pelo portal CNet , é possível ver algumas dicas para que as fotografias registradas com os celulares ganhem uma qualidade semelhante às de uma câmera profissional. Embora muitas delas sejam direcionadas a aparelhos recentes com várias opções de lentes, outras podem ser aplicadas em aparelhos mais antigos. Confira:

1. Experimente lentes amplas e zoom

Se o seu telefone possui um modo grande angular, agora é hora de experimentá-lo para registrar paisagens amplas com o máximo de detalhes possível. Além disso, após fotografar o cenário por inteiro, experimente usar as lentes de zoom para focar em alguns detalhes. Fique atento a formações rochosas interessantes, padrões nas paisagens ou formas incomuns na cena.

Por outro lado, se o seu telefone não possui um modo grande angular integrado (presente nos iPhones 11 ou Galaxy S10 Plus), aposte em lentes de telefone com “clip-on”, disponíveis para todos os iPhones , Galaxy’s, Pixel’s e OnePlus recentes. A lente grande angular permite capturar uma vista incrível e abrangente de uma maneira que não seria possível sem o acessório.

2. Adaptadores de filtro para o seu telefone

Usar filtros pode ajudar a reduzir os reflexos na água ou aumentar o nublado do céu. Aqueles mais interessantes são os de densidade neutra graduada, que escurecem seletivamente apenas a metade superior da imagem – tornando-o perfeito para controlar a luminosidade do céu quando você está fotografando paisagens amplas.

3. Classifique as configurações da câmera do telefone

Seu celular provavelmente é capaz de tirar uma foto de paisagem no modo automático padrão, mas se ele possuir um ” modo profissional “, que controla o manual das configurações, mude para ele. Caso contrário, é possível ajustar configurações de ISO , velocidade do obturador e balanço do branco de maneira parecida em aplicativos como Moment, Lightroom ou MuseCam.

Porém, esses aplicativos também permitem gravar em formato bruto e não salvam muitas das configurações automáticas da câmera que seu telefone normalmente aplicaria a uma imagem JPEG , como balanço de branco ou nitidez. A desvantagem de fotografar com esses aplicativos é que as fotos exigem uma edição posterior, usando o Lightroom ou o Snapseed , por exemplo.

4. Escolha o momento certo para fotografar

A hora do dia faz toda a diferença no momento de capturar uma paisagem, já que a iluminação muda completamente conforme o Sol passa pelo cenário.

A melhor hora do dia para uma foto dramática é no nascer ou pôr do Sol, uma vez que resulta em uma luz direcional e longas sombras projetadas sobre a cena. Enquanto isso, o meio-dia é o pior momento para fotografar, uma vez que a luz não cria detalhes em sombras, resultando em fotos “chapadas”.

Além disso, fique atento ao clima, pois ele desempenha um papel importante em qualquer fotografia ao ar livre e diferentes condições climáticas transformarão sua cena, alterando completamente a iluminação e cores.

5. Concentre-se na composição

É fácil pensar que apenas usar o maior ângulo possível é uma garantia de uma foto legal da paisagem, mas esse não é o caso.

Para tirar o melhor proveito de fotos ampliadas, é necessário pensar ainda mais na composição. Em primeiro lugar, procure interesse no primeiro plano de suas cenas, ou seja, qualquer elemento bonito que pode ter um destaque na foto. Linhas, por exemplo, são ótimas para procurar uma composição brilhante da paisagem.

Se o telefone mostrar linhas de grade ou uma ferramenta de nivelamento na tela, use isso para garantir que a linha do horizonte esteja reta . Em seguida, verifique também se você não está cortando acidentalmente a parte superior do objeto, seja uma montanha, um prédio ou alguma árvore.

6. Use um aplicativo de edição

Sua foto não termina quando você pressiona o botão do obturador; basta alguns ajustes em um aplicativo de edição para transformar um simples clique em uma fotografia maravilhosa.

Alguns aplicativos interessantes são o Adobe Lightroom Mobile ou o gratuito Snapseed , do Google. Nestes programas, procure ajustar o balanço de branco para que as cores fiquem precisas. Também é possível realizar outras configurações, como os níveis de exposição, destaques, sombras e contrastes para atingir os resultados desejados. Não existe um manual certo para editar, portanto, divirta-se.