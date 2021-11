Não é só dancinha! 5 dicas para alavancar seu negócio com o TikTok

Lorena Amaro TikTok pode ser ferramenta importante para empresas

Entre vídeos divertidos de dança e memes, o TikTok se tornou um dos aplicativos mais acessados durante a pandemia, sendo inclusive o app mais baixado do mundo em outubro deste ano . A nova opção de se conectar também tem chamado a atenção de empreendedores, já que, de acordo com levantamento da Opinion Box, 66% dos entrevistados concordam que a rede pode aproximar pessoas das empresas.

Outro ponto relevante é que, com a ascensão do social commerce – estratégia de integração entre o e-commerce e as redes sociais, marcas e empresas são incentivadas a divulgarem e venderem seus produtos e serviços nas próprias plataformas, o que torna mais fácil conquistar um novo público em um novo canal de divulgação.

“O app tem ganhado força e relevância no Brasil e no mundo. Além disso, tem transformado a experiência de compra online com vídeos curtos direcionados ao público final, aumentando as chances de alavancar os resultados na plataforma”, explica Babi Tonhela, sócia e Diretora de Produtos do Ecommerce na Prática, maior escola de negócios digitais do Brasil.

Pensando nisso, Babi elenca cinco dicas para quem pretende aumentar as vendas com o app. Confira:

1. Crie conteúdos que tragam lembranças para o consumidor

Uma característica do aplicativo é sua variedade de conteúdos engraçados e divertidos. É válido investir nesse tipo de mensagem e “gravar” lembranças na memória do público. Uma das formas possíveis é apresentar os bastidores do seu negócio e, com isso, gerar identificação com o usuário.

2. Fique atento às tendências

O TikTok está cheio de usuários fazendo vídeos a partir de ideias semelhantes, que sejam tendência no momento, como uma coreografia da mesma música, por exemplo. Para fazer parte da brincadeira, fique de olho nas tendências que combinam com sua marca e monte o conteúdo que pode ampliar a sua divulgação dentro da rede.

3. Faça parceria com influenciadores

Criar parcerias com influenciadores que conversem com sua marca no TikTok pode gerar resultados positivos para o seu perfil e para o negócio. Publicações com influenciadores geram proximidade com o usuário, pois esse tipo de conteúdo se afasta um pouco da ideia de anúncio. Lembre-se de que você não precisa investir muito dinheiro nesse ponto. Escolha influenciadores alinhados à sua marca, com valores que você pode pagar!

4. Crie um desafio de hashtag

Imagine vários usuários topando o seu desafio e usando a sua hashtag? Nesses desafios, os usuários criam vídeos dentro de um determinado tema e adicionam a mesma hashtag nele. Eles funcionam especialmente bem quando apresentam uma ideia divertida para que cada pessoa crie seu próprio conteúdo.

5. Explore a ferramenta

Aprender a utilizar todas as ferramentas do aplicativo é uma das formas de se obter sucesso nas divulgações e alcançar o público alvo do negócio. Procure informações sobre como utilizar filtros, desenvolver vídeos com qualidade e fique atento a todas as atualizações. Dessa forma, será possível entregar um conteúdo de qualidade ao seu público, fidelizá-lo como seguidor e possível comprador.

“Mostramos a nossos alunos que todos têm espaço nos diversos canais de comunicação. O TikTok está crescendo cada vez mais e é importante se fazer presente nas novas tendências e conquistar resultados positivos com isso”, conclui Babi.