“Não diria que sou uma hétero convicta”, diz Mariana Lima sobre sexualidade

Reprodução/Instagram Mariana Lima fala sobre sexualidade e chegada aos 50 anos

Mariana Lima está trabalhando em “Um Lugar ao Sol”, próxima novela das 21h da Globo. A atriz vai viver Ilana, uma ex-modelo que engravida aos 50 anos de idade e ao mesmo tempo se apaixona por uma mulher. Na trama, a personagem vai ter que lidar com os próprios preconceitos e os pensamentos conservadores sobre estar em uma relação homoafetiva.

Ao contrário de sua personagem, Mariana Lima diz que não é uma pessoa conservadora e fala que já experimentou a própria sexualidade. “Eu não diria que sou uma hétero convicta, já tive experiências, tenho interesse. Não sou gay, mas mantenho esse canal aberto desde adolescente. Morro de admiração por mulheres e as acho tesudíssimas. Só não me casei com uma porque acho que não daria certo”, diz em entrevista à revista Marie Claire.

Mariana também aproveitou para ressaltar a importância das novelas em retratar temas sociais e diversidade. “A novela é um lugar importante de diálogo social, e essa vai trazer muitos assuntos que estão no nosso dia a dia, às vezes em estatísticas terríveis, como o racismo e a homofobia. Não podemos negar a existência desses mundos. Um Lugar ao Sol não se passa durante a pandemia da covid-19, mas é muito atual”, opina.

Por mais que tenha diferenças com a personagem de “Um Lugar ao Sol”, ela também enxerga algumas semelhanças, como serem mulheres que chegaram recentemente aos 50 anos. Mariana Lima diz que está lidando bem com o envelhecer e não teve grandes crises com a idade, da maneira como aconteceu quando ela fez 40 anos.

“Estou sentindo mais vitalidade, libido, mudei uns hábitos e tenho mais tranquilidade de ver o tempo passar. Eu era muito noturna, agora acordo cedo, nado no mar. Mudei gradualmente, fiquei mais solar e menos melancólica, mais ativa. Nunca parei de fazer terapia e movimentar meu corpo no teatro”, finaliza.