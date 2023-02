Não cabe a nós julgar Babi Cruz

Reprodução Esposa de Arlindo Cruz assumiu um novo relacionamento. Sambista vive estado de saúde delicado após AVC sofrido em 2017

Nos últimos dias, a empresária Babi Cruz (61), esposa do sambista Arlindo Cruz (64), recebeu ataques nas redes sociais após assumir um novo relacionamento. Atualmente, o cantor vive um estado de saúde delicado, com sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) sofrido em 2017. Desde então, ele já passou por 17 cirurgias.

Nesta semana, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off , Babi contou que está vivendo um romance com André Caetano. Os dois se conheceram durante as eleições do ano passado, quando ela se candidatou a deputada estadual pelo Rio de Janeiro.

“Eu conheci o André Caetano no momento da política. Ele foi um coordenador e nós estamos começando um relacionamento. Está na hora de pensar em mim. O Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade”, declarou a esposa de Arlindo Cruz, com quem está junto há mais de 35 anos. Em maio do ano passado, Babi e Arlindo renovaram os votos após dez anos de casados.

“O mundo dos relacionamentos é um mundo de intermináveis possibilidades, tudo dentro das particularidades de cada pessoa. A primeira coisa que podemos concluir é que teve um carinho muito grande por parte dela. Ela entendeu que realmente a relação já acabou, que é uma relação que já tinha se esgotado, mas por uma questão de respeito, justamente a ela própria e ao ex-companheiro, ela manteve essa parceria. Eu gosto muito de usar a palavra ‘parceiro’, porque é isso que os casais devem ser: parceiros de vida. Os casamentos nada mais são do que uma parceria de vida”, avalia Alexander Bez, psicólogo e especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami (UM).

“No caso, ela pôde seguir a individualidade dela e isso é muito legal, ela escolheu seguir mas mantendo todo respeito e carinho à sua relação anterior, justamente para não abandonar essa parceria de vida. Isso demonstra preocupação e cuidado com ambas as partes. Ela seguiu os seus desejos, as suas vontades, mas sem abandonar uma relação de anos, diferente de tantas outras relações que terminam sem esse respeito e consideração. Podemos dizer que ela foi muito humana e que todos só têm a ganhar devido à essa maturidade psicológica”, completa.

Pelo Instagram, Babi Cruz se posicionou sobre os ataques que tem recebido desde que o novo romance se tornou público. Primeiro, ela repostou nos Stories uma publicação que dizia: “As mulheres pretas, quando doentes, geralmente são abandonadas. Eu já vivi e sei como é ser invalidada como ser humano por doença. Sofri violências raciais muito pesadas. Muitos amigos pretos passaram a não falar mais comigo na rua por causa da minha aparência. E também, o tratamento no relacionamento afetivo foi pesado e seguido de abandono. Ela está cuidando de seu companheiro e a sua vida continua”.

Na sequência, ela compartilhou uma nota do site Metrópoles publicada em julho do ano passado cujo título era “Esposa de Arlindo Cruz chora e diz ter perdido as esperanças: ‘Acabou'”. A matéria trazia trechos de uma entrevista ao canal Vipei, do YouTube. Na ocasião, Babi Cruz foi questionada sobre uma possível reversão do quadro de saúde de Arlindo.

“Não tenho! Absolutamente nenhuma [esperança]. Já tive muito, mas acabou. Agora é outra história […], é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso”, disse, aos prantos.

