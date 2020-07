“Não cabe à mãe do Miguel julgar”, diz Sari Corte Real

Reprodução / Facebook Sari Corte Real concedeu entrevista ao Fantástico.

A primeira-dama de Tamandaré, em Pernambuco, Sari Corte Real , disse, em entrevista ao Fantástico que “não cabe à mãe de Miguel julgar” o que aconteceu. Ela foi indiciada pela morte do menino Miguel, de 5 anos de idade, que caiu do 9º andar em que Sari mora no começo de junho.

Na entrevista, Sari, que não utilizava máscaras, disse que não apertou o botão do elevador, como consta no inquérito. Quando questionada sobre se ela havia imaginado o que aconteceria, Sari respondeu: “Não me passou pela cabeça. Não achei que seria essa tragédia. Acreditei que ele voltaria por lá (elevador).”.

A primeira-dama disse ainda que acredita ter feito “tudo que podia” para ajudar o menino Miguel. “E se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava. Se eu soubesse que tudo isso ia acontecer, eu voltava e tentava fazer mais do que eu fiz”, completou Sari.

Quando foi questionada sobre o motivo pelo qual ela não monitorou a movimentação de Miguel pelo prédio, Sari disse que “Eu liguei pra Mirtes, mas eu tava tentando acalmar minha filha. Eu me vi naquela situação com toda aquela movimentação. Foi tudo muito rápido”.

Ela disse ainda que não puxou Miguel para fora do elevador por não ter se sentido “segura para isso”.

“Todas as vezes que precisou ser chamado a atenção dele, eu solicitava ou a mãe ou avó que fizessem isso. Eu nunca me dirigi diretamente a ele”, afirmou.

A repórter também questionou se Sari se sentia culpada pela morte de Miguel. A primeira-dama ficou em silêncio.

Ela também disse que está firme porque “muita gente depende” dela e afirmou que irá seguir as determinações da justiça. “Até hoje eu to aqui firme, porque muita gente depende de mim. Se lá na frente, o resultado for esse, eu vou cumprir o que a lei pedir. Tá na mão da justiça. Eu vou aguardar a justiça”, afirmou.

Lado da Mãe

Na mesma reportagem, Mirtes Renata, mãe de Miguel, lamentou a morte do filho. “Eu não se essa dor vai passar”, disse Mirtes, que completou “Cada dia que passa é mais difícil”.

Ela também acusou a ex-patroa de ter sido irresponsável ao tomar conta de Miguel. “Ela foi irresponsável com o meu filho. Em nenhum momento ela se preocupou”, disse a mãe do garoto. Por fim, Mirtes também disse que “não tem como perdoar” Sari pelo que aconteceu.