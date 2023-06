Namorados: leilão de joias tem presentes entre R$ 50 e R$ 95 mil

Divulgação Leilão de joias tem presentes entre R$ 50 e R$ 95 mil

O pregão promete encantar os amantes da beleza e da elegância, oferecendo uma ampla seleção de peças de marcas internacionais e nacionais, além de raros itens de coleção. Com dois pregões simultâneos, presencial e online, nos dias 5 e 6 de junho, às 20h, o evento promete trazer um toque especial para a comemoração do amor. A plataforma Superbid Exchange é a responsável pela organização e realização do leilão.

Ao todo, serão ofertadas 501 peças de diversas marcas e origens, proporcionando aos participantes uma oportunidade única de adquirir verdadeiras preciosidades. Entre as marcas internacionais, estarão presentes nomes consagrados como Cartier, Tiffany, Bulgari, Van Cleef & Arpels e Chopard. Já as marcas nacionais incluem H.Stern, Vivara, Natan, Antonio Bernardo e Carla Amorim, garantindo uma variedade de estilos e opções para todos os gostos.

Além disso, o leilão contará com peças exclusivas de designers renomados, como Jack Vartanian e Silvia Furmanovich, que trazem sua criatividade e expertise para tornar cada joia uma verdadeira obra de arte. Os apaixonados por joias de coleção também terão motivos para se encantar, pois o leilão apresentará itens raros do século XIX e da primeira metade do século XX, adicionando um toque de história e sofisticação às opções disponíveis. Há opções para todos os bolsos e gostos, de brincos e anéis a colares e pulseiras, passando por broches, gargantilhas, alianças e colares, com valores entre R$ 50 e R$ 95 mil.

Aliás, uma das características mais atrativas desse leilão é o valor acessível das peças. Em alguns lotes, o valor inicial chega a ser 95% inferior ao preço de loja, tornando essa oportunidade ainda mais irresistível.

Para facilitar a participação e tornar a experiência ainda mais prazerosa, a Dedalo oferece a opção de pagamento em até 3 vezes sem juros no cartão. E como a data do Dia dos Namorados se aproxima, a equipe está empenhada em agilizar os procedimentos para que os compradores possam retirar os lotes a partir do dia 9 de junho, garantindo que as joias estejam prontas para brilhar em ocasiões especiais.

A Dedalo tem o compromisso de proporcionar confiança e segurança aos seus clientes. Todas as peças ofertadas contam com garantia de originalidade e foram minuciosamente analisadas por Daniel Berringer, renomado professor do Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos e um dos mais experientes e notórios Gemólogos do Brasil. Dessa forma, os participantes podem ter a tranquilidade de adquirir joias genuínas e de alta qualidade.

Além de oferecer uma experiência única aos amantes de joias, o leilão também possui um viés socialmente responsável. Os lotes selecionados serão apregoados com a renda integralmente revertida para a CHILDHOOD BRASIL. Essa organização, fundada pela S. M. Rainha Silvia da Suécia, dedica-se à defesa dos direitos de crianças e adolescentes, com foco na prevenção e enfrentamento da violência sexual. Ao participar do leilão, os compradores estarão contribuindo para uma causa nobre e ajudando a construir um futuro mais seguro e protegido para as crianças.

Serviço:

Leilão de Joias da Dedalo Data: 05 e 06 de junho de 2023 Horário: 20h Local: Pregão presencial e online Formas de pagamento: Parcelamento em até 3 vezes sem juros no cartão Retirada dos lotes: A partir do dia 9 de junho

