Namorado novo? Anitta é flagrada acompanhada na Croácia

Divulgação/Máximo Jr. Renata Banhara





Quem nunca escreveu um post sobre determinado assunto e, minutos depois, apagou ou se arrependeu? Ao que tudo indica, Renata Banhara já! É que, após publicar um vídeo se comparando às blogueiras com vidas glamourosas e “grifadas”, a modelo e também ex-participante da quarta edição do reality show “A Fazenda”, da RecordTV, comentou, aos risos: “As instagramers chiques ganham, e eu peço. Meu assessor vai ficar doido comigo quando vir isso”. Pouco tempo depois, porém, o arquivo já não estava mais disponível em seu perfil na rede social. O que fazer depois da descoberta? Contato com a parte interessada, claro!

Procurada e questionada sobre a exclusão, Banhara respondeu: “Eu sou péssima de internet. Todo mundo acha que sou ótima, mas, não, sou terrível. Era para postar nos stories e acabei colocando no feed, mas no feed gosto de foto. É raro pôr vídeo. Mas falei que as chiques recebem, e eu, que sou blogueira em começo de carreira, peço, peço pijama, peço carne, peço tudo. Mas não apaguei, não. Não dou ré em nada, amor. Costumo dizer que sou um livro aberto”, acrescentou ela, que hoje se diz defensora das mulheres, dá plantões nas delegacias à frente do projeto Sentinela do Bem e arrecada doações para vítimas de violência doméstica acolhidas pelo CAE, na zona sul de São Paulo.