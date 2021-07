Namorado de Nayara Vit havia expulsado ela e filha de casa, diz amiga

Reprodução Morte de Nayara Vit está sendo investigada

Marcela Bakit, amiga da modelo brasileira Nayara Vit, que morreu após cair do 12º andar de um prédio em Santiago, Chile , contou que o namorado de Nayara, o empresário Rodrigo Mijac, havia expulsado ela de casa anteriormente.

Em entrevista ao programa Correo de La Mañana, Bakit contou que o episódio ocorreu no dia 16 de maio deste ano. A data precedia a audiência que definiu a guarda da filha de Nayara. Na ocasião, Mijac a expulsou de maneira “brutal”, segundo Marcela.

“Ela me chamou, como sua advogada, estava arrasada, chorou, não podia acreditar no que tinha acontecido. Imagine sair à noite com uma garotinha de 4 anos. Ela foi destruída e no dia seguinte teve uma audiência”, contou Bakit.

A morte de Nayara passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios do Chile nesta semana . Em conversa com o mesmo programa, o promotor Omar Mérida afirmou que a polícia está verificando “todas as hipóteses possíveis”.

Nayara morreu no dia 7 após cair do 12º andar de um prédio em Las Condes, bairro nobre de Santiago. A família da modelo questiona a versão de que ela teria se jogado do 12º andar do prédio onde morava.