Namorado de Marília Mendonça, Murilo Huff, fala sobre DVD e planos com a cantora

A espera dos fãs de Marília Mendonça e Murilo Huff acabou, o casal mostrou que está cheio de energia para trabalhar e também voltar aos palcos. Na última quinta-feira (5), Murilo lançou a primeira faixa do seu novo DVD “Para Ouvir Tomando Uma 2” e a rainha da sofrência Marília Mendonça faz seu primeiro show após o nascimento do filho, Léo, hoje em São Paulo.

Leia também: Em menos de 3 meses, Marília Mendonça voltará da licença maternidade

arrow-options Divulgação Murilo Huff e Marília Mendonça na gravação do novo DVD





Em conversa com o IG Gente , Murilo disse que as parcerias que fez com Henrique e Juliano , Jorge, da dupla com Mateus, e a amada Marília Mendonça foi a realização de um sonho muito grande. O cantor disse ainda que a decisão de lançar primeiro a música “Desejando Eu” com Henrique e Juliano foi muito fácil de ser tomada. “Assim que a gente fez a gravação do DVD, vimos que ela teve uma aceitação muito boa do público. Nós cantamos a música uma vez e todo mundo que estava por lá pegou a letra muito rápido e começou a cantar junto”, contou.

Leia também: Marília Mendonça sobre a gravidez: “Foi a minha pior fase de autoestima”

O sertanejo confessou também que tem um grande carinho pelas 9 faixas inéditas 5 regravações que tem no novo projeto, mas que a sua preferida é “Uma Ex”, que canta com o ídolo Jorge.





Além de dividirem a vida e um filho, Marília e Murilo já mostraram que são bons parceiros de palco quando lançaram a música “Dois Enganados” no ano passado. O sertanejo também falou sobre como foi gravar “Frieza” ao lado da namorada, que é uma das principais vozes do feminejo. “Frieza é uma composição de amigos que eu gostei bastante e um dia mostrei para ela, que também se apaixonou pela música, e sugeri para a gente gravar juntos e ela topou na hora”.

Leia também: Uma nova mulher, Marília Mendonça revela mudanças na vida após maternidade

Já sobre a vida pessoal do casal, Murilo disse que a chegada de Léo foi muito bem aguardada, mas que gerou uma mudança muito grande na vida dos dois que passaram a ver a vida de outra forma. Questionado se pretendem ter outros filhos e subir ao altar com Marília Mendonça , o cantor afirmou que, por enquanto, pensam em manter as coisas como estão. “A gente mora bem perto um do outro, em coisa de cinco minutos eu já estou na casa dela. Sempre que estamos em Goiânia estamos juntos, então no momento não temos esses planos não”.