Namorado de Jojo Todynho nega acusações de traição: ‘Eu sou livre e solteiro!’

Márcio Felipe, o novo namorado de Jojo Todynho usou as redes sociais para esclarecer boatos de que teria traído a cantora e declarou que na ocasião ele estava solteiro.

“Então, antes que todas essas suposições ganhem muito mais força e acabe prejudicando não só a mim, mas a minha família, as pessoas que estão ao meu redor, a pessoa na qual eu me relaciono, só deixar bem claro aqui que eu sou livre. Se eu sou livre e solteiro, tenho o direito de me apaixonar e ser feliz com qualquer outra pessoa”, disse em vídeos compartilhados nos stories do Instagram.

E continuou: “Cara, em tempos de hoje, que acaba que o ódio tem muito mais força do que o amor, cuidado com as informações que vocês replicam, porque muitas das vezes são informações com o único intuito de acabar prejudicando o outro, informações falsas. Parece que ser feliz acaba que incomoda um pouco”, completou.

A campeã de “A Fazenda 12″ revelou recentemente, em participação em um podcast, como conheceu o namorado e uma manicure disse que estaria se relacionando com o rapaz ele quando começou o romance com a funkeira.

“Hoje acordei com a notícia que ele também estava namorando uma pessoa famosa e desde então meu celular não para”, afirmou Izabelle Branquinho em comentário no Instagram.

“Eu estou com a minha cabeça a mil, eu realmente não esperava que isso fosse acontecer até porque nós estávamos muito intensos. Ele estava comigo ontem à noite, dormiu na minha casa e hoje de manhã eu acordo com essa bomba, mas está tudo bem”, acrescentou.

“Eu queria que vocês entendessem que o foco maior aqui é ele, não é ela. Ela é uma mulher fod* e não queria que ela passasse por isso. Não foi só comigo, não vai ser só comigo”, disse ela, compartilhando uma foto ao lado do ex-namorado, mas censurando o rosto do empresário. Além disso, ela também compartilhou prints mostrando conversas entre os dois, nas quais ela o questiona sobre o namoro com Jojo.