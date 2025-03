Namorado de influencer morre após bater em caminhão; jovem está internada

Jorge Luiz dos Santos, de 30 anos, dirigia carro que bateu na traseira de caminhão, em Ibaté. Influencer está internada na Santa Casa de São Carlos.

O namorado da influencer e modelo Luuh Oliveira, Jorge Luiz dos Santos, de 30 anos, morreu em um acidente em Ibaté nesta sexta-feira (28) após colidir com a traseira de um caminhão. Morador de Américo Brasiliense (SP), ele retornava com Luuh de sua festa de aniversário em São Paulo.

Luuh Oliveira, que possui quase 74 mil seguidores no Instagram, estava no banco do passageiro e ficou ferida. Ela está internada na Santa Casa de São Carlos, sem informações sobre seu estado de saúde. Detalhes sobre o velório e sepultamento de Jorge ainda não foram divulgados.

O acidente

O acidente ocorreu no km 246 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior. Conforme a concessionária Ecovias, o carro seguia para Araraquara quando colidiu com um caminhão parado no acostamento devido a um problema mecânico.

Jorge Luiz dos Santos morreu no local, e Luuh Oliveira foi socorrida pela equipe de suporte da concessionária. Uma faixa da rodovia segue interditada, exigindo atenção dos motoristas.