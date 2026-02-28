Namorado de Gracyanne Barbosa se declara durante momento a dois: ‘Importante’

O empresário Gabriel Cardoso, atual namorado de Gracyanne Barbosa, mostrou que está vivendo o romance em clima de intensidade. Neste sábado (28), o casal aproveitou para treinar junto e, durante o momento na academia, ele fez questão de se declarar à amada: “Já te falei o quanto você é importante para mim, hoje?”, escreveu.

Em entrevista recente, Gracyanne falou sobre o relacionamento e destacou o perfil mais reservado do companheiro. Segundo ela, Gabriel é tímido, mas faz questão de participar de sua rotina e estar presente em momentos importantes.

A influenciadora ainda ressaltou que o empresário já abriu mão de compromissos para acompanhá-la e que a parceria tem fortalecido o relacionamento. “Eu me sinto cada dia mais encantada pela maneira como ele me trata”, afirmou, reforçando que está feliz com a nova fase ao lado do namorado.