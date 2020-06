Namorada de Rafael Miguel faz desabafo após um ano da morte do ator

Após prints de uma conversa entre Japinha, baterista do CPM 22, e uma fã de 16 anos vazar nas redes sociais, o músico confirmou ao G1 que as imagens do diálogo são verdadeiras. As mensagens foram trocadas em 2012 e acabaram viralizando no Twitter esta semana. No papo, eles falaram sobre namoro e virgindade. O baterista afirma que tudo não passou de uma brincadeira e que não tinha a “intenção e seduzir” a menina que, na época, era menor de idade.

Reprodução/Instagram Japinha, do CPM 22, diz que conversa com menor de idade não tinha segundas intenções





Quando a conversa aconteceu, Japinha tinha 36 anos e, anos depois, as mensagens vieram à tona com através da hashtag “exposed”, que vem ganhando força no Twitter por ser usada para expor casos em que mulheres sofrem abusos ou são assediadas.





Com a repercussão negativa que o caso teve, o baterista decidiu dar uma satisfação aos fãs no Intagram e postou uma mensagem em que diz que “jamais agiria com o intuito de machucar alguém” e que “medidas legais cabíveis foram tomadas” para que o conteúdo pare de circular nas redes sociais.





O perfil do CPM 22 também se pronunciou e, em um comunicado divulgado no Instagram, declarou que cada integrante responde por seus atos, mas gostariam de deixar claro que “não compactuamos com atitudes desrespeitosas contra quem quer que seja”.

Ao G1, Japinha afirmou que o print da conversa é real, mas que há muitos comentários que são caluniosos na publicação. “Havia muitas histórias falando que eu tinha feito coisas erradas com uma menina ou outra”, declarou. Na conversa, ele pergunta se a fã “já fez amor” e mente sua idade, primeiro dizendo que tem 21 anos e depois afirmando que tem “entre 18 e 80”. O baterista garantiu que tudo não passou de uma brincadeira e que a menina sabia a idade dele.

“Estava rolando um clima meio de paquera, porque ela estava puxando papo comigo. Ela veio me procurar. Aí eu perguntei se ela tinha namorado. Ela falou que sim. Aí eu recuei. Brinquei e falei que não, eu tinha ciúmes. E aí ela falou que tinha 16 também, aí que eu recuei mais. Eu não tenho essa mania. Eu não gosto”, declarou Japinha.