Namorada de Piqué cortou relação com os pais por causa do jogador

Clara Chía rompeu com os pais por causa de Piqué

Clara Chía, atual namorada de Gerard Piqué, com quem ele teria traído a então esposa Shakira, rompeu com os pais, pois eles não se dão bem com o genro.

Segundo o jornalista Jordi Magín, a relação de Piqué com os pais da jovem não é nada boa. De acordo com o correspondente do canal Univision na Espanha, a estudante de Relações Públicas cortou relações com a família depois que eles proibiram o ex-jogador de frequentar sua casa. “A família de Clara Chía não quer Piqué, os pais dela não o querem. Ele não pode pôr os pés na casa”, disse o jornalista.

Para o psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos, quando a família e o cônjuge não se dão bem é algo bem complicado e pode se tornar algo cansativo, pois tentar agradar ambos os lados é difícil.

“Quando se tenta mediar a situação a todo momento entre o cônjuge e a família requer uma boa dose de inteligência emocional, pois é preciso saber e ter a certeza do que se quer, porém, caso a família não goste do seu parceiro(a) por algum motivo muito específico, por ver algumas atitudes erradas em que a pessoa toma com você, é importante dar uma analisada. Algumas dicas que posso dar para esse tipo de situação é:

1º – Não tente forçar uma aproximação de ambos, criar cenários de uma linda harmonia pode piorar a situação do convívio familiar.

2º – Dê tempo ao tempo.

3º – Ser sincero com ambos de como você se sente e também entender o lado deles, do porque não gostar e não se dar bem.

4º – Procurar ver as suas atitudes, as vezes ter brigas de casal o tempo todo na frente da família, pode refletir uma má imagem, até mesmo como um relacionamento tóxico, fazendo com que a família acabe não apoiando e querendo o melhor para você.”

Fonte: Mulher