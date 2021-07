Naiara Azevedo simula agressão após caso do DJ Ivis e web critica: ‘Lacração’

Reprodução Naiara Azevedo simula agressão e divide opiniões





A cantora Naiara Azevedo dividiu opiniões na web ao postar uma foto onde simula ter sofrido uma agressão após a repercussão da violência doméstica sofrida por Pamella Holanda, que foi agredida pelo DJ Ivi s.

A cantora sertaneja publicou o registro em seu perfil oficial no instagram, na noite de segunda-feira (12), após a repercussão do caso de violência do DJ Ivis. “Essa foto é ‘fictícia’, mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres no Brasil e no mundo. Se você, mulher, sofre algum tipo de agressão verbal, financeira, física, moral ou de qualquer outro tipo, desejo que você encontre forças e coragem pra DENUNCIAR!”, disse Naiara Azevedo.

No entanto, alguns internautas acusaram Naiara de se promover em cima do episódio. “Lacração”, pontuou um seguidor. “Tá bom, já pode tirar a maquiagem. Já fez a lacração, agora, deixa outros famosos fazerem também”, opinou outro.

Um internauta ainda lembrou de uma parceria musical de Naiara Azevedo com o DJ Ivis. “Apaga a música com ele no YouTube também”, disse. O pedido do seguidor surge após vários artistas romperem com o DJ após o caso de agressão . Até a publicação desta nota o clipe de “Me Chama Mozão”, de Naiara e Ivis, permanece ativo no canal da cantora no YouTube.

Já os fãs da cantora preferiram enaltecer a atitude de Naiara Azevedo por falar da coragem de denunciar um agressor. “Necessária”, escreveu uma seguidora. “Como é bom ser sua fã e ver você dando voz para uma causa importante”, disse outra.

Veja: