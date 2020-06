Nadja Pessoa desconfia de traição e contrata detetive para investigar D’Black

Esta coluna já havia antecipado que o casamento do cantor D’Black com Nadja Pessoa havia subido no telhado. Poucos dias após a informação vir à tona, o artista usou as redes sociais para anunciar que havia se separado da influenciadora e que o término seria definitivo. E enquanto D’Black já deu entrada na papelada do divórcio, Nadja também anda movendo seus pauzinhos. Mas, ao que tudo indica, ela não aceitou muito bem a separação .

Reprodução Nadja Pessoa não teria aceitado a separação e está investigando D’Black





A colunista que vos escreve descobriu que Nadja acionou uma detetive particular para investigar o ex. Não, caro leitor, você não leu errado. Parece coisa de filme, eu sei. Mas Nadja desconfia que D’Black a tenha traído novamente e está em busca de descobrir se há uma terceira pessoa por trás deste término definitivo.

A ex-participante de ” A Fazenda ” quer vasculhar a vida de D’Black para saber se houve uma nova pulada de cerca, além daquela que o próprio cantor já assumiu publicamente e ainda revelou ter sido perdoado por Nadja. No entanto, o próprio D’Black afirmou em suas redes sociais que segue solteiro.

Desde o último dia 21, D’Black deixou o apartamento onde morava com Nadja em São Paulo e voltou para a casa de sua mãe, no Rio. A coluna soube, inclusive, que Nadja também já está no Rio. Até o momento ela não se pronunciou sobre a separação, mesmo já tendo sido procurada por esta coluna para falar da separação.