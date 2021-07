Nadja Pessoa briga com Laura Keller em ‘A Ilha’: “Vai tomar seu remedinho”

Reprodução Nadja Pessoa briga com Laura Keller





A primeira votação do reality “A Ilha”, da Record TV, já rendeu muita treta para o público. Na noite de quarta-feira (28), Nadja Pessoa perdeu a paciência com Laura Keller.

A atriz recebeu o voto da influenciadora e vencedora do Power Couple Brasil. “Problema de cabeça que tem é você. Respeita as normas. Vai tomar teu remedinho, fica quieta. Cala a boca”, disse Nadja Pessoa enquanto Laura Keller tentava explicar o motivo do voto.





Laura e Nadja fazem parte da equipe rubi, que perdeu a primeira prova entre grupos. Por isso, os membros da equipe rubi precisaram votar entre si.

“Talvez o meu voto fuja um pouco de algumas ideias minhas, de proteger nós mulheres. Essa pessoa talvez vá criar um ranço eterno de mim. Ela tem um jeito mais dela, que eu acho tranquilo, me identifico. Sei que ela também tem suas coisas de cabeça. Eu quero pedir desculpas já para essa pessoa que vou dar meu voto, de coração”, disse Laura.

Essa não é a primeira vez que Laura e Nadja se estranham no confinamento. Nadja se desentendeu com alguns colegas por causa da sua toalha de banho.

