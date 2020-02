Nada de folia: confira os famosos que fugiram do Carnaval

É incontestável, o Carnaval é a maior festividade do Brasil. Nesta época do ano, os blocos invadem as ruas, os desfiles das escolas de samba encantam os foliões e os camarotes rendem histórias para os veículos de comunicação.

arrow-options Reprodução Instagram Ana Hickmann com a família

Porém, nem todos os famosos curtem o Carnaval . Todo ano há quem prefira fugir do agito. Pensando nisso, o iG Gente listou alguns famosos que seguiram o “caminho da roça” e curtiram lugares incríveis mundo afora.

Grazi Massafera e Caio Castro

arrow-options Reprodução Instagram Famosos que fugiram do carnaval

Com o término de “A Dona do Pedaço” e “Bom Sucesso”, Caio Castro e Grazi Massafera ficaram com a agenda mais livre para colocar o namoro em dia. Sempre tentando fugir dos holofotes, o casal resolveu aproveitar o feriado longe da folia, nas Ilhas Maldivas, na Argentina.

Em suas respectivas contas do Instagram eles publicaram fotos da viagem. Grazi compartilhou fotos de biquíni, já Caio apostou no conceito, claro, sem deixar de compartilhar uma foto ao lado da amada.

Luana Piovani

arrow-options Reprodução Instagram Famosos que fugiram do carnaval

Enquanto Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, curtia os camarotes do Rio e São Paulo, a loira aproveitou a festividade para ficar de chamego com o atual namorado, Ofek Malka. Além disso, ela visitou Israel. Sobre sua passagem pelo lugar ela publicou no Instagram: “Deus realmente tem me presenteado muito”.

Juliana Paes

arrow-options Reprodução Instagram Famosos que fugiram do carnaval

Figura carimbada na Sapucaí, Juliana Paes, que protagonizou “A Dona do Pedaço”, resolveu tirar folga do agito e curtir o feriado com a família em Fernando de Noronha.

Nas fotografias que circulam pela internet ela aparece com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, e com os filhos, 9 anos, e Antônio, 6 anos.

Paula Fernandes

arrow-options Reprodução Instagram Famosos que fugiram do carnaval

Apesar de arrastar multidões para seus shows, Paula Fernandes nunca escondeu que gosta de calmaria. Para curtir um tempo com o namorado, Rony Cecconello, ela viajou para a França, local onde postou uma série de fotos ao lado dele.

Ana Hickmann

arrow-options Reprodução Instagram Famosos que fugiram do carnaval

Finalizando a lista de famosos que fugiram da folia está Ana Hickmann, a apresentadora da Record TV , além de ter uma balada dentro da sua casa, organizou um bloquinho com seus filhos e animais de estimação. Com todos fantasiados, ela não deixou de compartilhar o momento com seus seguidores na web.