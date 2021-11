Redação João Bidu Nada caseiros: os 4 signos mais rolezeiros do Zodíaco

O período de pandemia foi difícil para todo mundo. O isolamento social, a quarentena e a recomendação do ‘fique em casa’ exigiu um esforço gigantesco tanto para quem mora só quanto para aqueles que vivem em uma casa com um grande número de familiares. Contudo, para certas pessoas, daqueles signos mais caseiros , passar mais tempo dentro do lar nem foi um problema tão grande e acabaram aproveitando e criando momentos incríveis em casa. Entretanto, para outros, esse período foi e tem sido extremamente difícil. Quer saber quem tem enfrentado essa barra? Descubra a seguir quais são os signos mais rolezeiros do Zodíaco.

Sagitário

Pensa num signo que sofreu ao descobrir que não poderia ir mais a festas, encontrar os amigos… Pois é, com os nativos de Sagitário foi assim. Isso porque a liberdade e a aventura são os seus maiores ideais. Esse signo do elemento Fogo – que é puro dinamismo – ainda tem como símbolo um arqueiro, que é metade homem e metade cavalo, revelando a sua grande vontade de se aventurar e ser livre.

Daí já dá para imaginar como foi um sagitariano ouvir o #fiqueemcasa. O signo mais rolezeiro do Zodíaco não vê a hora de poder colocar uma mochila nas costas e correr o mundo ou, quem sabe, apenas pular de uma festinha em outra e encontrar os amigos no rolê.

Aquário

Na vida de um aquariano(a), não há muito espaço para regras e viajar sem rumo certo é um dos programas que mais atraem o seu signo. Os nativos de Aquário são independentes e gostam de preservar a liberdade acima de tudo. Inclusive, no Zodíaco, o símbolo de Aquário são duas ondas paralelas, que traduzem a essência do jeito de ser desse signo: em movimento constante e imprevisível. E o fato de uma onda não encostar na outra representa o desejo de liberdade.

Contudo, apesar de ser um dos signos mais rolezeiros e de detestar a ideia de ser obrigado a ficar em casa, Aquário preza muito pelo coletivo, preocupando pelo bem-estar da sociedade como um todo.

Áries

A força do desejo e a necessidade constante de movimento e ação comandam bastante a vida de pessoas do signo de Áries. Se para algumas pessoas ficar em home office , sentada, por horas fazendo um mesmo trabalho é monótono, para os nativos de Áries é quase uma tortura por causa do jeito dinânico e inquito desse signo rolezeiro.

Pessoas de Áries costumam ter tanta energia que se tornam um dos signos mais animados do Zodíaco, por isso, quem curte agitação, adora uma companhia ariana.

Gêmeos

Com esse signo não existe aquele desconforto quando o assunto acaba com alguém que tem pouca intimidade, isso acontece por dois motivos: nunca falta assunto e conhecer novas pessoas é com Gêmeos mesmo! Muito comunicativo, curioso e sociável, o geminiano(a) gosta de ambientes descontraídos para fugir da rotina e saciar a sua curiosidade. Versátil e adaptável, Gêmeos sai bem em qualquer lugar e sempre faz amizades com muita facilidade e isso se dá pelo seu regente Mercúrio, planeta da comunicação e racionalidade.

E aí, você faz parte dos signos mais rolezeiros do Zodíaco e que não vê a hora do isolamento social acabar? Se quiser saber mais sobre os astros e como eles influenciam na nossa vida, conheça o novo Curso Básico de Astrologia do João Bidu . Nele, o astrólogo mais amado do país vai ensinar tudo sobre os signos e você pode descobrir revelações sobre o seu jeito de ser.

