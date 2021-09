Reprodução: Alto Astral Na travessa: 6 receitas doces e salgadas fáceis de fazer

O final de semana (ainda mais quando vem acompanhado de um feriado!) pede um cardápio gostoso e fácil de fazer, afinal, descansar é a prioridade desses dias. Para isso, nada melhor do que desfrutar de pratos saborosos que tenham um modo de preparo prático e rápido!

Então, separe o seu refratário ou pirex favorito e escolha seu prato principal e sobremesa entre essas 6 receitas doces e salgadas na travessa! Mesmo gastando poucos minutos na cozinha, você impressionará a todos pelo sabor inigualável da refeição. Bom apetite e bom descanso!

Receitas salgadas na travessa

Nhoque de travessa com costela desfiada

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1,2 kg de batata cozida e amassada

2 gemas

1/2 xícara (chá) de maisena

4 colheres (sopa) de manteiga derretida

Sal a gosto

Manteiga para untar

1 xícara (chá) de molho de tomate

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

Recheio

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

3 xícaras (chá) de costela cozida e desfiada

2 tomates picados

1 lata de molho de tomate

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para o recheio, em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Adicione a costela, o tomate, o molho, o cheiro verde, o sal e a pimenta e refogue por 5 minutos. Desligue e reserve. Em uma tigela, misture a batata, as gemas, a maisena, a manteiga e o sal até formar uma massa homogênea. Espalhe metade da massa em um refratário médio untado e espalhe o refogado por cima. Cubra com a massa restante, regue com o molho de tomate e polvilhe com o queijo muçarela. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos ou até gratinar.

Torta-sanduíche na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 ovos

1 lata de creme de leite

2 xícaras (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de óleo

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó

Óleo e farinha de trigo para untar e enfarinhar

Queijo parmesão ralado e orégano para polvilhar

Recheio

250g de presunto fatiado

200g de queijo muçarela fatiado

2 tomates em rodelas

Sal a gosto

1 xícara (chá) de Catupiry®

Modo de preparo

Bata no liquidificador os ovos, o creme de leite, o leite, o óleo, a farinha e o sal até homogeneizar. Misture o fermento com uma colher e espalhe metade da massa em um refratário grande untado e enfarinhado. Por cima, espalhe o presunto, o queijo, o tomate e o Catupiry®. Cubra com a massa restante, polvilhe com parmesão, orégano e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até assar e dourar. Deixe amornar e sirva.

Macarrão de forno com molho branco na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min Rendimento: 5 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 pacote de macarrão tipo parafuso (500g)

2 colheres (sopa) de manteiga

150g de bacon picado

1/2 cebola picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

3 xícaras (chá) de leite

1 caixa de creme de leite (200g)

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Cozinhe o macarrão de acordo com as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Aqueça uma panela com a manteiga, em fogo médio, e frite o bacon e a cebola até dourar. Adicione a farinha e frite rapidamente. Acrescente o leite, aos poucos, mexendo até engrossar levemente. Despeje o creme de leite, o cheiro-verde e tempere com sal e noz-moscada. Misture e desligue o fogo. Junte com o macarrão cozido e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Retire e sirva em seguida.

Receitas doces na travessa

Você viu?

Beijinho na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min (+2h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 latas de leite condensado

4 colheres (sopa) de margarina

1 vidro de leite de coco (200ml)

3 xícaras (chá) de coco ralado

180g de chocolate meio amargo picado

2 caixas de creme de leite (400g)

Cravos-da-índia para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, leve ao fogo médio o leite condensado, a margarina, o leite de coco e o coco ralado, mexendo até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Reserve. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e misture com o creme de leite. Em um refratário médio, intercale camadas de creme de coco e de creme de chocolate, terminando em creme de coco. Decore com cravos e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Doce de pão de mel na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 40min (+4h de geladeira)

Rendimento: 8 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1/2 pacote de pão de mel sem recheio (250g)

1/2 xícara (chá) de chocolate em pó

1 colher (chá) de canela em pó

2 xícaras (chá) de leite em pó

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite (300g)

1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

Cobertura

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo picado

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Bata no liquidificador o biscoito até triturar, apertando a tecla pulsar. Despeje em uma vasilha, acrescente o chocolate, a canela, o leite em pó e misture. Adicione o leite condensado, o creme de leite e mexa até ficar homogêneo. Despeje metade em um refratário oval médio, alisando com uma espátula. Espalhe o doce de leite e cubra com a massa restante. Leve à geladeira por 3 horas. Para a cobertura, derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria. Espalhe sobre o doce e leve à geladeira por mais 1 hora. Retire e sirva.

Torta de sorvete e brigadeiro na travessa

Reprodução / Guia da Cozinha

Tempo: 35min (+4h de congelador)

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 e 1/2 pacote de biscoito maisena triturado (300g)

4 colheres (sopa) de margarina

1 clara

Chocolate granulado e cerejas em calda escorridas para decorar

Recheio

1 lata de leite condensado

4 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de creme de leite

1 pote de sorvete sabor creme

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o biscoito, a margarina e a clara até formar uma farofa úmida. Forre o fundo de um refratário redondo, apertando com os dedos. Leve ao forno médio, preaquecido, por 8 minutos ou até assar e dourar. Retire e reserve. Em uma panela, leve o leite condensado, o chocolate e a manteiga ao fogo médio, mexendo até engrossar. Desligue, deixe amornar e misture com o creme de leite. Disponha o sorvete sobre a massa e espalhe brigadeiro por cima, às colheradas, mesclando. Leve ao congelador por 4 horas. Decore com granulado, cerejas e sirva.

Receitas: Guia da Cozinha