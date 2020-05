Na Rússia, bebê nasce infectado com novo coronavírus

Reprodução A mãe acabou passando a doença para o filho durante a gravidez





Um bebê nasceu contaminado com o novo coronavírus ((Sars-CoV-2) na Ossétia do Norte, na Rússia. A infecção foi passada para a criança durante a gestação. Um porta-voz do Ministério Regional da Saúde disse à agência russa TASS que “ambos estão em casa e a situação é satisfatória”.

Segundo as autoridades locais, a mãe deu à luz no hospital central de Beslan, local que registra 17 grávidas contaminadas pelo vírus e que estão internadas à espera do parto. A informação veio do diretor de maternidade, Hasan Tagaiev, a uma emissora de televisão local.

Essa não é a primeira vez que um recém-nascido vem ao mundo com a doença. No mês passado, um bebê infectado nasceu com a Covid-19 no Peru. No caso do bebê russo, eles seria o segundo registro mundial com essas características.