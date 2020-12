Na raça, Juventude vence CSA e alcança 49 pontos na Série B

Com uma atuação sólida no sistema defensivo e preciso no ataque, o Juventude bateu o CSA-AL na sexta-feira (18/12) por 1 a 0, com gol de Roberto, na primeira etapa. Com o resultado positivo a equipe alviverde chegou aos 49 pontos e subiu para a 3ª posição, garantindo mais uma rodada no G4 do Brasileiro da Série B.

O jogo

A partida começou com o Juventude arriscando logo no primeiro minuto. Gabriel Bispo recebeu de Everton e bateu por cima. Na sequência, Roberto concluiu rasteiro e Thiago Rodrigues defendeu. A marcação sob pressão na saída de adversária deu resultado aos 26. João Paulo roubou a bola que ficou para Roberto. O atacante driblou o goleiro para abrir o placar no Jaconi.

Em falta frontal, Renato Cajá cobrou com categoria e passou perto do travessão. Na melhor tentativa do CSA, Pedro Lucas aproveitou cruzamento da direita e concluiu cruzado. Eltinho, em cima da linha, salvou o Juventude.

Na etapa complementar o Verdão apostou na força do sistema defensivo e apostando no contra-ataque. E foi assim que o Ju chegou pelo lado de campo com Everton, que cruzou para Roberto ampliar, mas a defesa conseguiu afastar. O CSA pouco ameaçou o gol. Em chute forte de fora da área de Gabriel, brilhou Marcelo Carné, que espalmou. Depois foi segurar o resultado e comemorar a permanência no G4 com o apito final do árbitro.

Na próxima rodada a equipe alviverde enfrenta o Operário-PR, fora de casa, na terça-feira (22/12), às 16 horas.