Na raça: de virada, Cruzeiro bate o Brusque fora de casa

Com muita força de vontade, determinação e com a ajuda de jogadores que saíram do banco de reservas, o Cruzeiro conquistou um grande resultado na manhã deste sábado. De virada, o time estrelado bateu o Brusque-SC, fora de casa, por 2 a 1. Os gols celestes foram marcados por Felipe Augusto e Giovanni, com Edu marcando para o adversário.

A partida marcou a reestreia do técnico Vanderlei Luxemburgo, que está em sua terceira passagem pelo Clube. Com a vitória, a Raposa chegou aos 16 pontos. Sem tempo para descansar, o time volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, contra o Vitória-BA, no Mineirão.

A partida

Aos 14 minutos, Flávio pegou rebote de fora da área e arriscou o chute que foi para fora. Aos 18, Bruno José avançou do meio de campo pela esquerda em velocidade e cruzou, a bola passou por toda área e foi para fora.

O adversário teve uma oportunidade aos 21 minutos, após um chute de longe que passou com perigo. Com maior volume de jogo ofensivo, o Cruzeiro dominava as ações da partida.

A Raposa chegou novamente aos 27 minutos. Marcelo Moreno roubou a bola no meio de campo e tocou pra Wellington Nem, o atacante dominou, limpou e mandou para o gol, mas o goleiro defendeu.

Jean Victor cruzou para área, aos 28 minutos e Marcelo Moreno foi segurado pelo defensor que o impediu de chegar na bola. Os atletas do Cruzeiro pediram pênalti, mas a arbitragem mandou seguir o lance.

Aos 37 minutos, Bruno José passou pela defesa e bateu cruzado para o gol, e mais uma vez o goleiro defendeu.

Segundo tempo

A equipe do Brusque chegou com perigo aos nove minutos, mas a bola desviou na defesa e foi para escanteio.

Aos 14 minutos, o árbitro marcou pênalti para o Brusque. Edu cobrou e marcou, fazendo 1 a 0 para os donos da casa.

O Cruzeiro foi em busca do empate. Aos 19 minutos, Marcinho arriscou de longe e o goleiro mandou para escanteio. Um minuto depois, Bruno José fez boa jogada e tocou Marcinho que chutou rasteiro para defesa do goleiro.

Aos 25, Bruno José chegou de novo e finalizou da pequena área. Outra vez o arqueiro adversário defendeu. Aos 40, Giovanni arriscou de fora da área e a bola foi desviada para escanteio. Na cobrança, Marcinho cobrou curto para Claudinho que cruzou para Felipe Augusto empatar de cabeça.

A virada estrelada saiu aos 44 minutos, Giovanni arriscou de fora da área e o goleiro aceitou. Cruzeiro 2 a 1. Ainda quase teve tempo de fazer o terceiro. Marcinho cobrou falta com perigo aos 48 minutos, e o goleiro mandou para escanteio.

BRUSQUE 1 X 2 CRUZEIRO

Motivo: 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: estádio Augusto Bauer, em Brusque – Santa Catarina

Data e horário: 07 de agosto, às 11h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Edson Antônio de Sousa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida

Brusque

Zé Carlos; Vivico (Nonato), Ianson, Everton Alemão, Airton; Pepê (Alex Ruan) (Claudinho), Zé Mateus, Bruno Alves (Jonatha) e Garcez; Thiago Alagoano (Diego Mathias) e Edu.

Técnico: Jerson Testoni.

Cruzeiro

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Giovanni), Ariel Cabral, Rafael Sobis (Marcinho), Wellington Nem (Felipe Augusto) e Bruno José (Claudinho); Marcelo Moreno (Thiago).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols: Edu (Brusque); Felipe Augusto e Giovanni (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Nonato, Airton (Brusque); Rafael Sóbis, Flávio, Ariel Cabral, Eduardo Brock, Felipe Augusto (Cruzeiro)