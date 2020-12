Na raça, Cruzeiro sub -20 vence o Athletico no Campeonato Brasileiro

Com muita vontade, disposição e disciplina tática, a equipe Sub-20 do Cruzeiro venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na tarde desse domingo. A partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Sesc Venda Nova. O gol celeste foi marcado por Harinson.

Antes da partida foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao vice-presidente Biagio Peluso. Os jogadores jogaram com uma fita preta de luto no braço.

No próximo domingo, a Raposa volta a campo para encerrar sua participação na competição. O adversário será o Atlético-MG, o jogo também acontecerá no Sesc, mas com mando de campo do adversário.

A partida foi muito dura e disputada. Aos 12 minutos, aconteceu a primeira finalização cruzeirense, com Valdir. Dois minutos depois foi a vez de Alex Matos arriscar, o atacante chutou com perigo, mas a bola foi para fora.

Na etapa final, as equipes se arriscaram mais. Aos 13 minutos, Alex Matos recebeu pela direita e bateu para o gol, mas o goleiro espalmou. O adversário chegou com perigo aos 15, mas a bola foi para fora. Aos 23 minutos, Denivys fez bela defesa salvando o Cruzeiro.

Aos 35 minutos, Denivys lançou para Harinson que arrancou do meio de campo, ganhou do marcador e tocou para o gol na saída do goleiro.

O técnico Gilberto Fonseca levou a campo os seguintes jogadores: Denivys; Valdir, Weverton, Alysson e Kaiki; Diego (Ageu), Marcos Vinícius, Marcos Silva (Harinson) e Riquelmy; Alex Matos (Guilherme Pires) e Riquelmo (Marco Júnior).