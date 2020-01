Na praia, Marina Ruy Barbosa leva mão boba no bumbum

A atriz Grazi Massafera surpreendeu seus seguidores com dois cliques incríveis no primeiro nascer do sol de 2020. Além das fotos, o que chama a atenção é um comentário do Caio Castro.

Caio Castro e Grazi Massafera aparecem juntos em foto do réveillon





Com um vestido de seda colorido, em tom pastel, Grazi desejou um “Feliz 2020” aos seus seguidores, que retribuíram com muitos elogios: “Perfeição meu pai”, “espetáculo”, escreveu David Brazil.

Enquanto a atriz desejou um feliz ano, Caio Castro deixou bem claro que o seu ano começou “bem feliz”, ao comentar na foto de Grazi.