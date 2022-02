Na piscina, ex-BBB Gabi Martins puxa o biquíni cavado e quase mostra a marquinha íntima: “Dia de trabalho”

A ex-BBB surpreendeu os seguidores do Instagram com as fotos publicadas durante uma gravação

A ex-BBB surgiu posando em frente a piscina e, claro, chamou atenção dos internautas com sua boa forma ao usar um biquíni pra lá de revelador enquanto exibia o shape sarado nas imagens. A cantora segue publicando cliques em meio aos boatos de que estaria noiva de Tierry, porém, não se sabe se os dois seguem juntos ou se realmente botaram um ponto final no relacionamento.

“Mais um dia de trabalho aqui, só gravando para vocês”, escreveu a loira na legenda. Atualmente, Gabi conta com mais de 12,5 milhões de seguidores em seu perfil da rede social.

Recentemente, a ex-BBB mostrando que está com a agenda cheia de trabalhos. A cantora publicou fotos de seu look usado para a participação no programa ‘É De Casa’, da Rede Globo, e atraiu olhares nas redes sociais ao posar deslumbrante com a produção do dia.