Na estreia de Renato Paiva, Fortaleza empate com Bahia e permanece no Z4

Na Arena Castelão, a estreia do técnico português Renato Paiva no comando do Fortaleza resultou em um empate em 1 a 1 com o Bahia, neste sábado (19.07), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho abriu o placar para os donos da casa, enquanto Rodrigo Nestor foi o responsável por igualar o marcador para o Tricolor de Aço.

O resultado, contudo, não foi suficiente para tirar o Fortaleza da delicada zona de rebaixamento. A equipe cearense permanece na 19ª colocação, como vice-lanterna, somando apenas 11 pontos. Por outro lado, o Bahia segue firme no pelotão de cima, mantendo a quarta posição com 25 pontos, dentro do G4 da competição.

Os baianos agora voltam as atenções para um importante compromisso internacional: o jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, a equipe visita o América de Cali no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, às 21h30 (de Brasília). O Fortaleza, por sua vez, só retorna a campo no próximo sábado, quando receberá o Bragantino no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30.

O Jogo

A partida começou com o Fortaleza buscando se impor sob a nova direção. A insistência foi recompensada aos 29 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Breno Lopes, o goleiro Marcos Felipe, do Bahia, socou a bola para fora da área. Atento ao lance, Marinho aproveitou a sobra e, de primeira, finalizou com precisão para estufar as redes e abrir o placar com um golaço.

No segundo tempo, o Bahia intensificou a busca pelo empate. Aos 18 minutos da etapa complementar, a torcida baiana chegou a celebrar um gol de Everton Ribeiro. No entanto, a alegria durou pouco. Após revisão minuciosa no VAR, o lance foi anulado devido a uma falta cometida pelo zagueiro Mingo no início da jogada, frustrando os visitantes.

Apesar do revés do VAR, o Tricolor de Aço não desistiu e conseguiu seu gol de empate aos 35 minutos da etapa complementar. Rodrigo Nestor cobrou uma falta na entrada da área, a bola explodiu na barreira, mas o próprio Nestor pegou o rebote e finalizou novamente. Desta vez, a bola contou com um desvio em Matheus Pereira antes de encontrar o fundo do gol, selando o empate em 1 a 1 e garantindo um ponto importante para o Bahia fora de casa.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 1 X 1 BAHIA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/07/2025

Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (MG)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa, Breno Lopes, Matheus Pereira e Martínez (Fortaleza); Gilberto, Erick Pulga e Mingo (Bahia)

GOLS: Marinho, aos 29′ do 1ºT (Fortaleza), Rodrigo Nestor aos 35′ do 2ºT (Bahia)

FORTALEZA: Magrão; Brítez(Mancuso), Kuscevic, Avila e Diogo Barbosa; Pochettino(Martínez), Sasha e Matheus Pereira; Marinho(Herrera), Breno Lopes(Pikachu) e Lucero(Bareiro). Técnico: Renato Paiva

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Jean Lucas(Michel Araújo), Caio Alexandre(Nestor) e Everton Ribeiro(Acevedo); Ademir, Pulga(Kayky) e Rodríguez(Cauly). Técnico: Rogério Ceni

