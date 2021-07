Na estreia de Jorginho, Cuiabá visita o Bragantino

O Dourado enfrenta o Bragantino nesta quarta-feira pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida começa às 17h (de Cuiabá), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O duelo marca a estreia oficial do técnico Jorginho contratado para comandar o Cuiabá na Série A. Ele foi apresentado nesta segunda-feira na sala de imprensa do CT do Dourado.

– Temos que fazer com que os jogadores acreditem, que tenham sangue nos olhos. Além de toda a organização tática tem que ter entrega, essa questão do coração, da paixão por aquilo que faz. Vamos tentar trazer isso cada vez mais. Quero esse tipo de mentalidade por toda a experiência que eu passei na minha vida como jogador por 20 anos e treinador por 15 anos – disse Jorginho, que tem no currículo o Tetra em 1994 com a Seleção Brasileira.

Para o confronto, ele conta com os retornos do atacante Clayson e do lateral-esquerdo Lucas Hernandez. As baixas são do volante Yuri, com torção no pé, e do lateral-direito Lucas Ramón, que pertence ao adversário.

O Cuiabá soma quatro pontos na tabela de classificação da Série A em sete jogos. O time auriverde teve dois jogos adiados em função da disputa da Copa América na Arena Pantanal.

NO APITO

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistente 1: Leirson Peng Martins

Assistente 2: José Eduardo Calza

4º Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

TRANSMISSÃO

Premiere

ARTILHEIROS NO BRASILEIRÃO

2 Elton; 1 Jonathan Cafú e Rafael Gava

ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRÃO

1 Rafael Gava, Guilherme Pato, Marllon e Clayson

ARTILHEIROS NA TEMPORADA

8 Elton; 5 Raul; 4 Jonathan Cafú, Josiel; 3 Rafael Gava; 2 Guilherme Pato; 1 Clayson, Camilo, Alan Mendez, Auremir, Marllon e Osman.

CARTÕES AMARELOS

1 Marllon, Danilo Gomes, Uendel, Felipe Marques, Rafael Papagaio, Jonathan Cafú e João Lucas.

SUSPENSO

Ninguém

CURTINHAS

• Cuiabá e Red Bull Bragantino já se enfrentaram quatro vezes pelas séries B e C do Campeonato Brasileiro.

• O retrospecto é de uma vitória, um empate e duas derrotas com cinco gols marcados e cinco sofridos.

• A última vez que o Dourado atuou no Estádio Nabi Abi Chedid foi em 2019, pela Série B do Brasileiro – empate em 2 a 2.

• A partida marca a estreia oficial do técnico Jorginho, contratado no sábado pelo Cuiabá. Ele vai substituir o auxiliar-fixo Luiz Fernando Iubel que vinha comandando o time desde a segunda rodada.

• O Dourado tem dois jogos a menos na tabela, adiados pela CBF por conta da Copa América em Cuiabá, ambos na Arena Pantanal: Atlético-GO e Grêmio.

• O Cuiabá tem quatro gols marcados na Série A do Brasileiro. Elton (dois), Rafael Gava e Jonathan Cafú foram os autores.

• Rafael Gava, Marllon, Clayson e Guilherme Pato tem uma assistência cada na Série A.

• O Dourado soma quatro pontos em sete jogos na elite nacional, com aproveitamento de 19%.

• Auxiliar fixo da comissão do Dourado, Luiz Fernando Iubel chegou ao clube no início da temporada e comandou a equipe em 7 jogos do Mato-grossense (5V, 2E), um jogo na Copa do Brasil (1E) e seis no Brasileiro (3E e 3D).

• O Cuiabá disputou 24 jogos na temporada, com 12 vitórias, 9 empates e três derrotas – aproveitamento de 62,5%.

• No ano, o ataque marcou 35 gols e a defesa sofreu quatorze.

• O Cuiabá disputa em 2021, pela primeira vez, a Série A do Brasileiro. Mato Grosso não tinha um representante na elite nacional desde 1986.

• O clube conquistou o Decacampeonato do Mato-grossense em 19 anos de história. O Dourado venceu oito dos últimos 11 campeonatos.

• O atacante Elton já realizou 44 jogos oficiais pelo Cuiabá, anotando 19 gols, sendo nove na Série B 2020, dois pela Copa Verde 2020, seis pelo Estadual e dois pela Série A. Ele foi o artilheiro do clube no Mato-grossense e é o artilheiro da equipe na Série A.

• Com 47 jogos oficiais, o goleiro João Carlos é o quarto goleiro que mais atuou pelo Cuiabá.

• O zagueiro Anderson Conceição soma com o Dourado 91 jogos oficiais e seis gols anotados.

• O volante Rafael Gava tem 52 jogos com a camisa do Cuiabá, com dez gols marcados

• Auremir já realizou 52 jogos pelo Cuiabá, com um gol anotado.

• O Dourado já apresentou 18 reforços para a temporada 2021: o goleiro Walter, os laterais João Lucas e Uendel, os zagueiros Paulão, Walber, Marllon e Joaquim, os volantes Camilo, Pepê, Uillian Correia e Yuri, o meia Murilo Rangel e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato, Osman, Rafael Papagaio e Danilo Gomes.

