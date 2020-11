Na CNN, Crivella diz ‘Globo lixo’ e Monalisa Perrone chama atenção do candidato

Reprodução/CNN Monalisa Perrone e Crivella





No debate entre os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro desta terça-feira (17), na CNN Brasil , Marcelo Crivella não poupou críticas à Globo . Ao utilizar termos como “Globo lixo” e “candidato da Globo” [para se referir ao oponente Eduardo Paes], Monalisa Perrone chamou a atenção do político.

“Nós tivemos… 0,1% da nossa população morreu, enquanto a Globo lixo dizia que nós iríamos perder 3% da população”, disse Crivella. “Essas coisas são meramente, eu diria a vocês, factoides. Tudo que você vê na Globo lixo, pode ter certeza que se for olhar com a lupa vai ver que é factoide, sobretudo quando repercute pesquisas do Ibope”, continuou o atual prefeito do Rio.

“Candidato, para reiterar, esse é um momento propositivo. Então, qualquer tipo e ataque a qualquer pessoa ou a qualquer instituição não é bem-vindo, para pontuar. De fato, o momento e o espaço são importantes para que as pessoas escutem a suas propostas”, disse a mediadora do debate. Veja o momento:

Bom, a Monalisa, assim como toda a nação brasileira, não tem mais saco pra aturar o Crivella. pic.twitter.com/fgiwm66Ky9 — Paulo R. (@opauloribeiro_) November 17, 2020