Na CNN Brasil, Pedro Andrade explora a maconha e faz GloboNews comer poeira

A aposta da CNN Brasil na linha de Entretenimento já tem seu primeiro grande êxito: Entre Mundos, comandado por Pedro Andrade, tem dado dor de cabeça à GloboNews. No último domingo (7), a atração falou sobre a maconha e fez o canal de notícias da Globo ficar bem longe no ranking de audiência da TV paga.

De acordo com dados exclusivos obtidos pela coluna, a atração conseguiu atingir o pico de 0,4 pontos na Grande São Paulo, algo raro para o canal aos finais de semana.





O resultado final foi seis vezes maior que o da GloboNews, que perdeu 79% de sua audiência no horário de exibição do programa de seu ex-funcionário e despencou no ranking, ficando 31 posições atrás da CNN Brasil.

No mercado nacional, o programa aumentou em 110% a audiência do canal quando comparado com a média de quatro domingos anteriores no mesmo horário, enquanto o canal de notícias da Globo caiu 56% na mesma comparação.

No episódio Cannabis S.A., Pedro Andrade visitou Oregon, nos Estados Unidos, onde o cultivo, venda e consumo da maconha para fins recreativos são legalizados desde 2015. O apresentador conferiu os negócios por trás do produto que ainda é ilegal em muitos países, incluindo o Brasil.

Outro programa que ajudou a CNN Brasil crescer no domingo foi o CNN Viagem & Gastronomia, que explorou as belezas do Japão. Ao longo da atração, o canal figurou entre os dez mais vistos da TV paga, com uma audiência 145% superior à de sua principal concorrente.