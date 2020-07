Na CNN, Alexandre Garcia diz que Bolsonaro é a comprovação da cloroquina

“Amigos ou amantes, Fernando, você não me brigue com a Maiara .” Não foi só a frase dita por Sorocaba que chamou atenção na live A Rocha que os donos dos hits “Gaveta”, “Madri”, “Plateia” e “Bala de Prata” realizaram na tarde deste domingo, dia 26, em prol do Hospital de Amor de Barretos, no interior de São Paulo.

Fernando e Sorocaba





A excelente forma física de Biah Rodrigues — pouco mais de dois meses após dar à luz o fofo Theo — e a sintonia da família na hora de montar as produções também se destacaram. A miss Distrito Federal optou por jeans, cinto prateado, t-shirt branca e coturno tratorado, que, aliás, tem uma pegada mais rocker e é ideal para looks cheios de atitude.

Ao explicar suas escolhas, a personal stylist Roze Motta lembrou que o fato de a modelo se sentir bem à vontade durante os shows do marido com Fernando Zor fez toda a diferença na hora de montar a produção. “Fui atrás de algo confortável e fashion como ela gosta, já que o ambiente da apresentação seria uma pedreira, dentro de um lago”, sintetizou. Ao compartilhar uma foto em seu perfil no Instagram, que já conta com quase 100 mil curtidas, Biah não escondeu a empolgação.

Esposa de Sorocaba chama atenção com barriga chapada dois meses após dar à luz





“Surreal! Que lugar lindo e que energia incrível. Deus é maravilhoso! Orgulho de você, meu amor, e de toda a equipe FS, que fez acontecer! Eu e o Theozinho adoramos ouvir você e o dindo cantar e não poderíamos deixar de ver isso de perto”, escreveu a top model, que faz parte do casting das agências Mega Model Brasil e Elite Model Management Chile.

Para finalizar, no perfil da dupla sertaneja, também há uma mensagem, mas de agradecimento: “Alguém sabe descrever a live? Porque até agora a gente não conseguiu, não! Cenário lindo, repertório incrível, participações para lá de especiais e uma energia inexplicável.

Para finalizar, no perfil da dupla sertaneja, também há uma mensagem, mas de agradecimento.





Obrigado a todos que assistiram, curtiram e ajudaram o Hospital de Amor de Barretos”. Como não amar?

Tá com tudo e não está prosa!

Príncipe do pagode, como é chamado no meio musical, Dilsinho começou a semana com mais uma marca inesquecível: ” cantor do gênero masculino mais ouvido no Spotify Brasil “. Com mais de 7.1 milhões de ouvintes mensais, essa é a primeira vez que o artista alcança o topo da plataforma e emplaca cinco faixas de seu repertório na lista “Top 200 Nacional”: “Sogra” (23º lugar), “Libera Ela” — feat. Maiara e Maraisa (31º), “Não Vai Embora” — feat. Luísa Sonza (32º), “Onze e Pouquinho” (184º) e “Péssimo Negócio” (190º).

Dilsinho começou a semana com mais uma marca inesquecível: "cantor do gênero masculino mais ouvido no Spotify Brasil".





Prestes a lançar seu DVD na íntegra — a data prometida é 7 de agosto —, o rapaz vem colhendo os bons frutos de sua carreira com prêmios, indicações, projetos especiais e parcerias. Por falar nisso, no YouTube, já está bem perto de alcançar a impressionante marca de 2 bilhões de visualizações. Inclusive, seguindo o cronograma de lançamento do álbum, ele disponibilizará na sexta-feira, 31 de julho, o vídeo de “3 Pulinhos”, single do projeto “Open House”.

Aos cliques!

Modelo da Mega Model Brasil e bailarina do “Domingão do Faustão”, da Globo, Emanuele Pamplona é a estrela da nova campanha da marca de underwear Under UP, que chegou ao mercado há pouco mais de um ano, com um conceito que alia tecnologia de ponta, comodidade e estampas descoladas dentro das principais tendências mundiais.

Emanuele Pamplona é a estrela da nova campanha da marca de underwear Under UP,junto com Felipe Martins.





Ela foi até Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, mais precisamente na icônica Casa Grega, para ser fotografada por Eurico Freire. Tema do ensaio? Liberdade e conforto, detalhes indispensáveis, ainda mais quando o assunto são peças íntimas, já que “um não vive sem o outro”.

Em uma das imagens, Emanuele foi clicada em cima de uma cama usando apenas cueca. Ah, e quem também deu as caras no shooting foi o top model Felipe Martins. Por fim, o catálogo estará disponível em breve no site e Instagram da Under UP.

Alma de artista

Expoente do teatro musical, Luisa Bresser emendou os espetáculos “Billy Elliot” com “Escola do Rock” e, em breve, dará vida à Veruca Sal na adaptação brasileira de “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, que teve a sua estreia adiada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Aos 13 anos, a filha da designer de presentes personalizados Jeniffer Bresser e do diretor da Escola Móbile Daniel Bresser e a irmã de Artur Bresser e da digital influencer Sofia Bresser é apaixonada pelo que faz e não mede esforços para se aprimorar cada vez mais.

Luisa Bresser não vê a hora de debutar na TV na nova fase de "As Aventuras de Poliana", do SBT





Por isso, não vê a hora de debutar na TV na nova fase de “As Aventuras de Poliana”, do SBT, folhetim baseado no livro de Eleanor H. Porter, publicado em 1915. Luisa será Helena Rogatto, filha de David Rogatto e Eugênia Rogatto, vividos por Marcello Airoldi e Amanda Acosta, e a verdadeira “pedra no sapato” de Poliana.

“Uma personagem interessantíssima, que está na fase da adolescência e tem crises emocionais e familiares. Em sua visão, seus pais não lhe dão a atenção de que precisa, o que faz com fique ainda mais rebelde. Não costuma ter muitos amigos, porém, quando entra na escola Ruth Goulart, enfrenta uma série de problemas amorosos”, adiantou a multitalentosa, sem dar muito spoiler.

À moda deles!

Sabe aquele papo de que homens não precisam se cuidar e os que o fazem têm a masculinidade frágil? Então, caiu em desuso faz tempo. Um exemplo disso é Latino, que reservou a tarde de sexta-feira (24) para dar um “up” no visual, na Human Clinic, na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo. Por lá, o cantor, de 47 anos, foi atendido pelo dermatologista Ivan Rollemberg e fez aplicação de toxina botulínica, a fim de deixar tudo em uma só harmonia e dar um ar descansado ao rosto.

"Eu uso botox há uns quatro anos, e o resultado é incrível", revela Latino.





“Eu uso botox há uns quatro anos, e o resultado é incrível. Minhas marcas de expressão, que não são poucas, simplesmente desaparecem”, destacou o dono do hit “Festa no Apê”. Mais do que isso. Ele contou que, apesar de sensível à dor, não abre mão do procedimento. “O doutor Ivan tem a maior paciência comigo. Não à toa, fiz um ‘combo Latino dez anos mais jovem’ com direito a preenchimento e fotona laser”, disse, entre risos.

Guardem bem esse nome

Nascida e criada em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, Sara Milca, de 20 anos, vem conquistando cada vez mais visibilidade ao participar de realities na TV, como o “Canta Comigo”, da RecordTV, em 2019, e em breve o “Talentos”, voltado exclusivamente para o teatro musical, que estreia em 8 de agosto, na TV Cultura.

Sara Milca é uma das 24 selecionadas para a atração comandada por Jarbas Homem de Mello.





Ela é uma das 24 selecionadas para a atração comandada por Jarbas Homem de Mello, que também integrou o primeiro júri ao lado de Sara Sarres, Diego Montez, Natan Bádue e Miguel Briamonte. Ao todo, serão 13 episódios, com a grande final prevista para 31 de outubro.

Graças à Fundação Lia Maria Aguiar, onde estudou por sete anos e desenvolveu habilidades para o canto, a dança, a interpretação e o circo, Sara vem recebendo oportunidades especiais, como integrar o elenco de três grandes espetáculos produzidos pela instituição e se apresentar em eventos, shows e festivais locais. Mas não é só. A jordanense ainda dá plantão como assistente da FLMA e trilha caminhos paralelos em busca do sonho da carreira artística.

Música e badalo

Em parceria com o cantor, compositor e multi-instrumentista João Suplicy, um dos filhos do ex-senador Eduardo Suplicy e da ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy, a banda de reggae Mato Seco lançou na última sexta-feira, dia 24, o single “Filhos da Quarentena”, que retrata o momento difícil que estamos passando e indaga o comportamento do ser humano durante a pandemia da Covid-19.

Lançamento última sexta-feira, dia 24, o single "Filhos da Quarentena".





Em um dos trechos, há a sugestão para as pessoas deixarem de lado a ganância e o ego e darem valor às coisas simples da vida, porque são as que realmente importam.

A canção, que já está disponível no YouTube e em todas as plataformas de streaming, foi gravada em duas etapas: na primeira, os “regueiros” colocaram a voz no estúdio que eles mantêm, que fica em São Caetano do Sul, no ABC paulista; na segunda, o irmão mais novo de Supla, com quem formou o projeto Brothers of Brazil, gravou a música via celular, em casa, respeitando todas as medidas de isolamento social.

Uma das que mais se animaram com o resultado foi a locutora Luka Salomão, da 89 FM, a rádio rock, que chegou a fazer uma afirmação. “Mais uma vez, o grupo Mato Seco mostrou um som único, com letra atual e flow impecável”, pontuou.

Realizando sonhos

Quem não gostaria de ter a oportunidade de dividir o mesmo espaço com um grupo ou artista que sempre aplaudiu? Bárbara Labres, que vem divulgando feats de sucesso, pode se dar ao luxo de dizer que já dividiu. E o melhor: com ninguém menos do que os integrantes do Sorriso Maroto, que, segundo ela, são ídolos da vida.

Anuncia produção musical e já anunciou para o próximo mês sua mais nova grande aposta: uma colaboração com o Sorriso Maroto.





“Quando era mais nova, juntei dinheiro, peguei o ônibus na minha cidade para ir a um show, passei o dia inteiro sem comer e quase desmaiei. Aí, me levaram para o ambulatório e só consegui sair de lá quando tudo já estava acabando. Foi uma frustração, sabe? Mas o tempo passou, virei DJ, e calhou de a gente dividir o mesmo palco. Consegui encontrar o Bruno Cardoso e dizer que era muito fã. Tempos depois, eles vieram para o Rio e me convidaram para assisti-los. Ali, zerei a vida”, relembrou, com um brilho no olhar.





Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí! Desde que começou a quarentena, a badalada disc jockey passou a investir pesado na parte de produção musical e já anunciou para o próximo mês sua mais nova grande aposta: uma colaboração com o Sorriso Maroto. Trata-se de um pagofunk para ninguém colocar defeito e para curtir muito, mas dentro de casa, é claro!

Onde há fumaça…

Pontualidade não é mesmo o forte de um apresentador do SBT. E isso ficou comprovado dias atrás, quando uma fonte da coluna ouviu um profissional da área de saúde comentando com uma de suas assistentes que “fulano agenda, não dá as caras e também não liga para dar satisfação” e “quando aparece, não está agendado”.

O engraçado é que não é de hoje que o nome do artista está atrelado a relógio, atraso, furo e afins! Mesmo assim, sua assessoria sempre passa um pano e bate na tecla da tal perseguição. Ahã!

Conta Bandeira

Divulgação/Instagram/Reprodução Divulgação/Instagram/Reprodução





• Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, a baiana Mariana Kruschewsky, mais conhecida como MC Mari, não cabe em si de tanta felicidade. E um dos motivos é o seu novo single, que já figura entre os funks mais tocados do ano. Trata-se de “Cafetão Cafetina”, uma parceria com DJ Guuga. A letra gira em torno do “cabaret da Mari” e cita a performance de mulheres sensuais e os shows de dança, que, com certeza, dão o tom da festa. Em poucos dias, a música atingiu 1 milhão de acessos nas plataformas digitais. Em seu perfil no Instagram, a funkeira, que vive um momento de ascensão e faz parte do casting da Resumo Produtora, de São Paulo, não escondeu a alegria. “Somos um milhão em um mês. Vamos que vamos”, disse, anunciando que o videoclipe está a caminho. É só aguardar!

• “Piscianos são artísticos, se emocionam com música, adoram criar e são talentosos.” Se os mais próximos de Thaís Santos, de 15 anos, derem de cara com essa análise feita por uma famosa astróloga para os nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março e levarem tudo ao pé da letra, uma coisa é certa: dirão que ela nasceu no dia certo, na hora certa e sob o signo certo. Agora, quem estava com saudade de ver a garota dando as caras por aí pode começar a comemorar. A paulistana, que já fez muita figuração e cenas com pequenos textos em folhetins do SBT, está sendo sondada para participar de um novo projeto, porém misterioso. “Estar no meio é a melhor forma de aprender, de ter contato com pessoas muito boas e até pegar o ritmo da profissão”, destacou a modelo e atriz mirim, que sempre ouviu que tinha jeito para a TV. Inclusive, pegando carona na legenda de uma imagem que publicou no Instagram, disse: “Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir”. Como não concordar?

• A gravadora Alphabeat Records e o Sunside, projeto de música eletrônica composto pelo cantor, compositor e ator Bru Malucelli e o DJ, instrumentista e produtor Chief Ride, estão radiantes com o lançamento do single “5 Graus” e a boa repercussão nas plataformas digitais. Em rápido bate-papo com o iG Gente, o duo explicou que a proposta do trabalho é uma só: levar o melhor das pistas, por meio de um repertório de hits eletrônicos nacionais e internacionais, com a possibilidade de serem interpretados com inserções de instrumentos musicais e vocais ao vivo, resultando em um show interativo, dinâmico e singular. “5 Graus” tem como mensagem o conceito de que, “quando se está com quem se ama, uma simples tarde fria pode ser o suficiente para trazer felicidade”. A letra é baseada em experiência real e foca esta máxima: “Quem vive o presente com quem ama não precisa de mais nada para ser feliz”.

• O amor e a saudade são ingredientes presentes em boa parte das criações de Vinicius de Moraes, que deixou a vida e fincou bandeira na eternidade no dia 9 de julho de 1980, com uma obra riquíssima, cativante e transformadora. Na semana em que se completou 40 anos sem o “poetinha”, o pianista Kiko Continentino, do lendário grupo Azymuth e da banda de Milton Nascimento há mais de 20 anos, e a cantora e educadora Lucynha Lima apresentaram “Saudades do Poeta”, com três shows on-line. “Vinicius foi peça fundamental em importantes momentos de nossa música e teve sua vida marcada por grandes transformações”, destacou Continentino, enquanto Lucynha ressaltou: “A sua obra é uma narrativa completa e perfeita de um importante recorte da cultura popular brasileira”. O projeto contou com o apoio de nomes de peso, como Roberto Menescal, Carlos Lyra e Marcos Valle.

• Mais do que cabeleireiro, Glauber Serafim é stylist e visagista, com formação na França, Alemanha e Itália. E só para se ter ideia do poder, ele já trabalhou com a grife Dolce & Gabbana por cinco anos consecutivos, atendendo grandes estrelas do mundo da moda e do show business. Atualmente, realiza workshop por todo o Brasil para profissionais de cabelo, participa de eventos internacionais e está entre os 23 mais conhecidos pela mídia internacional. Pensa que acabou? Não! Após assinar contrato, Glauber já dá as caras por aí como o novo embaixador da marca italiana Gamma Piu do Brasil, que está presente em mais de 100 países, em seus 50 anos de existência.

• Neste momento difícil vivido em função da pandemia da Covid-19, em que as emoções estão à flor da pele e a saúde mental necessitando de cuidados, a Fundação Lia Maria Aguiar, sempre empenhada em promover o bem-estar dos moradores de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, ofereceu um treinamento exclusivo com o professor e historiador Leandro Karnal (foto), que ministrou sua nova palestra: “Um Novo Mundo Chegou: Estou Preparado?”, abordando as mudanças que certamente influenciarão as formas de pensar, trabalhar, estudar, relacionar-se, viver e ser feliz. O intuito foi um só: promover a reflexão sobre o tema e preparar os profissionais para que retornem às suas atividades, gradativamente, ainda mais seguros e preparados para o “novo mundo”. Belo gesto!

• Você certamente já ouviu falar em fox eyes, o famoso “olho de raposa” que conquistou estrelas, como Kendall Jenner e Bella Hadid. Pois bem, quando a harmonização orofacial começou a ganhar força, os profissionais da área iniciaram estudos para chegar ao resultado de lifting de sobrancelhas usando fios de sustentação. Procurado, o doutor Alexandre Morita, queridinho de muitas celebs, que atende em São Paulo, explicou: “Tenho muitas pacientes que começaram a pedir o fox eyes para ‘levantar o olhar’, como dizem. Elas viram na internet e se apaixonaram pelo efeito, então, a demanda desse procedimento começou a aumentar na minha clínica”. Além disso, o cirurgião-dentista ressaltou que “nas consultas de avaliação, precisamos deixar claro que o procedimento não é definitivo, assim como outros da HOF. Recomendamos sempre associá-lo com aplicações de toxina botulínica nos músculos envolvidos para controlar as contrações”.

• Defensora pública de Rondônia e criadora do projeto Juntos pela Inclusão Social, Flávia Albaine está com tudo e não está prosa. O motivo? A publicação de um de seus artigos nas páginas da revista “Teoria Jurídica Contemporânea”, da UFRJ — Universidade Federal do Rio de Janeiro. O periódico conta com a participação de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. À coluna, a carioca relatou que uma de suas bases é mostrar que não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar para viver em sociedade, mas, sim, a sociedade que precisa se adaptar para receber a pessoa com deficiência da melhor maneira possível. “A informação é o primeiro passo para que todos saibam seus direitos e deveres”, concluiu.

• Para quem ama malhar e não abre mão de se exercitar, uma ótima notícia. A empresa espanhola Wiemspro, criada por Jose Fuertes Peña e que está presente em mais de 30 países, chegou para democratizar a eletroestimulação muscular de corpo inteiro por meio do EMS Training. Para praticá-lo, é necessário usar uma roupa especial e colocar um colete com eletrodos. “São treinos de alta intensidade que trabalham simultaneamente até 350 músculos, com sessões de 20 a 30 minutos, sendo suficientes duas aulas semanais para se obter resultados visíveis em pouco tempo”, declarou Xavier Iglesias (foto), cofundador e CEO da Wiemspro Brasil. Lincoln Cavalcante, que é personal trainer, fisiologista, campeão mundial de kickboxing e queridinho de famosos, como Klebber Toledo, Camila Queiroz, Lívia Inhudes, Enzo Celulari e Isabelle Drummond, compõe o time de embaixadores da marca. Um sucesso só!