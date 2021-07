Na Argentina, Tricolor elimina o Racing e avança na Conmebol Libertadores

Classificação histórica em Avellaneda: o Tricolor está nas quartas de final da Conmebol Libertadores de 2021! Nesta terça-feira (20), no Estádio Presidente Perón, o São Paulo venceu o Racing por 3 a 1 no decisivo duelo de volta das oitavas de final e avançou para a próxima fase – na ida, no Morumbi, as equipes ficaram no 1 a 1 e, assim, o time brasileiro levou a melhor no placar agregado (4 x 2).

Os gols são-paulinos foram marcados por Rigoni (2) e Marquinhos, que aos 18 anos se tornou o jogador mais jovem do clube a balançar as redes no torneio continental. Foi a primeira vez que o Tricolor derrotou o Racing – na história do confronto -, e, de quebra, voltou a triunfar na competição sul-americana em território argentino desde a campanha do título de 2005.

Agora, o São Paulo enfrentará Palmeiras ou Universidad Católica, do Chile, nas quartas de final. Antes, porém, o Tricolor retomará a disputa do Campeonato Brasileiro: no domingo (25), às 16h, no Maracanã, visitará o Flamengo.

Para encarar os argentinos, o time não contou com Luciano (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), William (trauma no joelho direito), Eder (estiramento na coxa direita) e Dani Alves (Seleção Olímpica).

Apesar dos desfalques, a equipe contou com os retornos de Miranda (recuperado de mialgia na panturrilha esquerda que o tirou de quatro jogos) e Rigoni (não atuou nas últimas três partidas por um edema na coxa direita).

Desta forma, o técnico Hernán Crespo escalou o Tricolor com Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Liziero, Gabriel Sara, Benitez e Welington; Rigoni e Marquinhos, que fez sua primeira partida como titular pelo elenco profissional.

No primeiro tempo, o São Paulo largou na frente justamente em jogada que envolveu as novidades da escalação: aos 43 minutos, Miranda desarmou o adversário e fez um lindo lançamento para Marquinhos, que finalizou na trave. No rebote, Rigoni abriu o placar! 1 a 0!

Na etapa complementar, logo aos dois minutos, o time conseguiu ampliar com o Marquinhos, que recebeu lançamento de Benitez, invadiu a área e bateu para balançar as redes! 2 a 0! O camisa 47 se tornou o são-paulino mais jovem a marcar na Conmebol Libertadores, com 18 anos, superando Ademilson (19 anos).

Pouco depois, aos 11 minutos, o São Paulo marcou o terceiro gol no El Cilindro: Marquinhos recebeu pela esquerda e tocou na medida para Rigoni, que marcou mais um! 3 a 0!

Aos 17, os anfitriões descontaram com Javier Correa, mas a noite era mesmo do Tricolor! A equipe brasileira conteve o ímpeto do Racing, que até tentou pressionar, e conquistou a histórica classificação no Estádio Presidente Perón. 3 a 1.

Bora para as quartas de final!

RACING 1 x 3 SÃO PAULO

Local: Estádio Presidente Perón, em Avellaneda (ARG)

Data: 20/07/2021 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

SPFC: Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Liziero (Rodrigo Nestor, 20/2), Gabriel Sara, Benitez (Luan, 15/2) e Welington; Marquinhos (Reinaldo, 27/2) e Rigoni. Técnico: Hernán Crespo

Gols: Rigoni, 43/1; Marquinhos, 2/2; Rigoni, 11/2

RC: Arias; Cáceres, Sigali, Maurício Martínez, Nery Domínguez e Mena; Leonel Miranda (Lovera, 32/2), Piatti (Matías Rojas, 22/2) e Moreno (Javier Correa, 7/2); Copetti e Chancalay. Técnico: Juan Antonio Pizzi

Gol: Javier Correa, 17/2

Cartões amarelos: Léo, 11/1; Pizzi (técnico), 26/2

Arbitragem: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Eber Aquino (PAR)

