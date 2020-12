Na Arena Castelão, Ceará é superado pelo Atlético GO

O Ceará entrou em campo na noite deste sábado, 12/12, na Arena Castelão contra o Atlético/GO, pela 25ª rodada da Série A e acabou sendo derrotado por 2 a 1. O Vozão segue com 32 pontos na tabela de classificação.

O Alvinegro começou o jogo com mais posse de bola e tentando impor seu ritmo na partida. Com Wescley na vaga de Vina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Vozão ia criando chances na partida e quase abriu o placar com o meia Lima, que concluiu a gol após boa jogada de Léo Chú. Com muito equilíbrio de lado a lado, a primeira etapa terminou empatada sem gols.

Na volta do intervalo, o Ceará voltou buscando o gol. A equipe criou algumas chances e quase abria o marcador com Lima, mas o gol veio aos 14 minutos com Léo Chú. O atacante alvinegro chutou forte no canto de Jean e anotou o gol do Ceará. O Atlético/GO chegou ao empate em uma cobrança de pênalti convertida por Jean, e marcou o gol da vitória com Roberson.

O elenco alvinegro terá o domingo de recuperação física e retorna as atividades em campo na próxima segunda-feira, 14/12, quando inicia a preparação para o Clássico-Rei do próximo domingo, 20/12, válido pela 26ª rodada do Brasileiro.