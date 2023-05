Na Alemanha, Zelensky diz que não tem interesse em atacar a Rússia

Reprodução Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e chanceler alemão Olaf Scholz se encontram em Berlim.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , declarou na Alemanha que o país não tem planos de atacar a Rússia.

Durante suas conversas em Berlim com o chanceler Olaf Scholz , Zelensky afirmou que estão se preparando para um contra-ataque para desocupar os territórios ilegalmente conquistados.

Em apoio à Ucrânia, Scholz prometeu fornecer um novo pacote de ajuda no valor de € 2,7 bilhões , incluindo tanques Leopard alemães e sistemas antiaéreos avançados. Zelensky descreveu essa ajuda como a maior desde o início da agressão russa em 2022.

A Alemanha mudou sua postura em relação à Ucrânia, passando de um fornecedor relutante de equipamentos militares para aumentar significativamente sua contribuição.

A Ucrânia nega as acusações russas de ataques em território russo e reafirma seu direito legítimo de usar a força para recuperar seus territórios sob controle russo.

Zelensky viajará para Aachen para receber o Prêmio Carlos Magno , uma honra pela promoção da unidade europeia.

Moradores registram a destruição de uma instalação militar com dezenas de toneladas de munição perto de Khmelnytsky, na Ucrânia pic.twitter.com/clQrlqtXWG — iG Último Segundo (@ultimosegundo) May 14, 2023

Ontem, moradores de Khmelnytsky , na Ucrânia, registraram ataques aéreos e bombardeios russos que destruíram uma instalação militar com dezenas de toneladas de munição.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: Internacional