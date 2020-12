Myanmar Airways International é a mais nova operadora do Embraer 190

Gabriel Arajo Myanmar Airways International a mais nova operadora do Embraer 190

A Myanmar Airways International (MAI) estreou nesta semana na rota Yangon (RGN) – Myeik (MGZ) seu primeiro Embraer 190, recebido em outubro deste ano.

De acordo com a Embraer, um segundo E190 está previsto para chegar no dia 23 de dezembro para a companhia aérea expandir suas rotas e incluir nove destinos pelo país.

Com a chegada do jato, a MAI também assinou um contrato para o Programa Pool de suporte com a Embraer, programa que tem a adesão de todos os operadores dos E-Jets na região Ásia-Pacífico.

“Nossos pilotos, atendentes de cabine, área de manutenção e toda equipe estão orgulhosos em ter o E190 servindo nossos clientes com uma experiência de voo superior”, disse Saravanan Ramasamy, CEO da MAI.

“Estamos animados com essa produtiva parceria com a Embraer. A operação do E190 marca ainda outro importante momento na estratégia de expansão de frota da MAI e no desenvolvimento das rotas domésticas. Com uma demanda crescente, estamos planejando aumentar a frequência de operação com o E190 para oito voos por dia”, conclui.

