Mutirão de renegociação de dívidas do Banestes bate recorde em julho

O Feirão Acordo Fácil Banestes, anunciado no início de julho, prossegue oferecendo condições especiais para pagamento de débitos em aberto. Os clientes podem obter descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento do valor devido em até 99 meses. É a melhor condição da história para repactuar dívidas com a instituição.

O feirão tem sido um sucesso. No mês de julho, foram formalizadas 1.390 propostas de renegociação de dívidas pelo site. Com isso, espera-se triplicar o resultado obtido no primeiro semestre. Só para se ter uma ideia, na primeira semana da ação, foram recebidas 364 propostas de renegociação, sendo que, anteriormente, a média era de 20 propostas por semana.

O mutirão ocorre no site Banestes e na rede de agências. Porém, prefira a comodidade de fazer tudo de onde estiver, de forma on-line. Basta clicar na aba “Créditos” e escolher a opção “Renegociação de Dívidas”, ou clicar direto no link a seguir: wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. O Banco irá avaliar a possibilidade de concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 99 meses. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Podem ser renegociados todos os produtos oferecidos pelo Banestes. Por exemplo, contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Podem aproveitar as condições especiais do feirão os clientes pessoa física (PF), com dívidas de até R$ 500 mil, e clientes pessoa jurídica (PJ), com dívidas de até R$ 1 milhão. Em ambos os casos, o atraso deve ser superior a 60 dias.

O Feirão Acordo Fácil vai até 30 de setembro. Caso o cliente não tenha acesso à internet, poderá solicitar na Rede de Agências Banestes que a dívida seja avaliada pelo gerente. Porém, devido à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), orientamos aos clientes que priorizem o atendimento on-line.

Texto: Jardel Torezani

