Mutirão de consultas e exames atende mais de 400 pessoas em Montanha

Mais de 400 pessoas foram atendidas em um mutirão de consultas e exames no município de Montanha, no Norte do Espírito Santo, nessa terça-feira (17). A ação foi realizada pela Unidade Cuidar, gerida pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte (CIM Norte), cofinanciado pela Secretaria da Saúde (Sesa) e os municípios.

O mutirão teve início às 8h e foi finalizado às 16h, com mais de 400 pessoas pré-agendadas atendidas. Foram ofertadas consultas com ginecologistas, neurologistas e cardiologistas e exames de ecocardiograma, holter 24 horas, MAPA 24 horas, endoscopia, mamografia e ultrassonografia, além de aferição de pressão e testes rápidos, como o de glicose. Para os exames de ultrassonografia e mamografia, os moradores fizeram o procedimento na unidade Cuidar de Nova Venécia.

O objetivo do mutirão, que já aconteceu também nos municípios de Boa Esperança, Ponto Belo e Pinheiros, é diminuir a fila de consultas e exames especializados, levando-os para mais perto da população.

Dessa forma, os 14 municípios consorciados que integram o Consórcio de Saúde Norte e a SRS Norte podem solicitar à Unidade Cuidar a realização de um mutirão na sua cidade. De acordo com a gerência da Unidade Cuidar, para atender a demanda municipal, é feito um levantamento dos pacientes que estão na fila do Sistema Estadual de Regulação há mais tempo e também das consultas e exames com mais solicitações no município.

Depois de identificada a necessidade dos pacientes, a Unidade Cuidar e a SRS fazem um levantamento de quais especialidades e exames conseguirão ser disponibilizadas durante a ação. Com os procedimentos e consultas estabelecidas, o município faz o agendamento dos pacientes que já estavam na fila.

A realização dos mutirões de saúde nos municípios consorciados foi discutida em assembleia do CIM Norte e estabelecida pelo presidente André Fagundes. Novas ações nos municípios são estudadas.

