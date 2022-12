Musso encerra biênio destacando economia e serviços

Mais econômica, moderna e aberta à população. Essa é a Assembleia Legislativa que o presidente da Casa, deputado Erick Musso (Republicanos), afirma deixar para a próxima legislatura. Em entrevista ao portal da Ales, Musso falou sobre os principais avanços com relação à tecnologia, os desafios no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a criação de espaços voltados para atender a população com serviços.

Um dos destaques da gestão de Musso foi o Espaço Assembleia Cidadã, que hoje conta com vários serviços, como Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, emissão de Carteira de Identidade, núcleo do Procon e Procuradoria da Mulher, voltada para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica.

O parlamentar ressaltou ainda a gestão financeira. “Vamos deixar uma Casa mais econômica: cortamos 25% de todos os contratos vigentes, reduzimos em quase 75% a verba de gabinete, sem reduzir o trabalho das equipes e dos deputados”, pontuou.

Com a posse dos deputados eleitos para a próxima legislatura, em 1° de fevereiro de 2023, o atual presidente da Casa vai encerrar seu terceiro e último biênio à frente da Mesa Diretora. Musso foi eleito presidente pela primeira vez para o biênio 2017-2018, reconduzido para 2019-2020 e novamente para 2021-2022.

No Legislativo estadual, Erick Musso vai finalizar o segundo mandato consecutivo como deputado. Nas eleições gerais, ele se candidatou ao Senado pelo partido Republicanos.

Confira a entrevista na íntegra

A Ales está mais aberta aos capixabas, principalmente por conta do Espaço Assembleia Cidadã, que oferece serviços importantes para a população. Como foi essa construção e como o senhor vê esse espaço hoje?

O Espaço Assembleia Cidadã é uma conquista da população capixaba. Nós iniciamos lá no meu primeiro mandato na presidência, apenas com o Procon, quando nós fizemos uma visita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e trouxemos o Procon para cá. De lá para cá, nós fizemos um verdadeiro complexo de serviços, que conta com emissão de carteira de identidade, delegacia especializada, núcleo de atendimento do terceiro setor, defensoria pública, entre outros. Inclusive, finalizamos com a inauguração de um espaço para os líderes comunitários. Enfim, um complexo de serviços para atender aos capixabas. É a Casa do povo, sendo do povo de fato.

Outro destaque foi a modernização da Casa, com a implantação de processos digitais. Essa foi uma prioridade desde o início da gestão?

Nos tornamos a primeira Assembleia digital do país, somos a única no Brasil com inteligência virtual. Informatizamos todo o procedimento administrativo da Casa, acabamos, então, com o uso massivo do papel, reformulamos a segurança interna, entre outros. Acredito que a pandemia acelerou um processo na Casa que já tinha sido iniciado.

Durante sua administração, enfrentamos o ápice da crise de saúde pública por conta da Covid-19. Como avalia as decisões que foram tomadas e como elas impactaram o trabalho do Legislativo até hoje?

A pandemia foi um momento muito complexo para o mundo e não diferente para o Espírito Santo. Tivemos muitas mortes, lamentamos essas mortes. Hoje eu avalio que tomamos as decisões corretas: fechamos quando tivemos que fechar para proteger os nossos funcionários e famílias, retomamos de forma gradual, nos adaptamos a essas mudanças sempre mantendo a produtividade e o trabalho parlamentar.

Qual é a Assembleia Legislativa que sua gestão deixa para a próxima legislatura?

Eu acredito que deixo uma assembleia mais moderna, humanizada e aberta à população capixaba com serviços. Também vamos deixar uma Casa mais econômica: cortamos 25% de todos os contratos vigentes, reduzimos em quase 75% a verba de gabinete, sem reduzir o trabalho das equipes e dos deputados.

O senhor vai deixar a presidência da Casa após seis anos. A partir da sua experiência, quais serão os principais desafios da próxima legislatura?

Os desafios são enormes. É uma maratona, uma eterna passagem de bastão. Quem estiver sentado à frente da cadeira da presidência, junto com os integrantes da Mesa Diretora e com os deputados e deputadas eleitas para a nova legislatura e que tomam posse no dia 1° de fevereiro de 2023, terá o desafio de manter a conectividade com a população capixaba, ouvir o que a população capixaba espera, para prestar um serviço cada vez melhor para a sociedade.

