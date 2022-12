Musk disse que Twitter deve finalizar 2023 em ‘equilíbrio fiscal’

Reprodução/Instagram – 05.10.2022 Elon Musk

Durante sessão no Spaces do Twitter nesta terça-feira (20), Elon Musk afirmou que a empresa deve fechar o próximo ano em situação de ‘break-even’ , ou seja, quando as despesas e custos se igualam à receita da companhia.

Musk afirmou que, antes de realizar os cortes de custo no Twitter, a rede social estava direcionada a uma situação de fluxo de caixa de US$ 3 bilhões negativos por ano. Desde que assumiu, o empresário demitiu mais de 50% da sua equipe .

A receita registrada do Twitter em 2021 era de US$ 5 bilhões, e a expectativa para este ano era de crescimento de até 20%.

Durante sua fala, Musk afirmou que sua “prioridade número um” seria aumentar os valores recebidos pela empresa com os assinantes. Segundo ele, transformar a renda arrecadada pelos usuários pagantes pode solucionar os problemas causados pela queda de anunciantes do Twitter. O empresário disse que é por isso que ele passou as últimas cinco semanas “cortado custos que nem um maluco”.

“Temos uma simulação de emergência de incêndio em nossas mãos”, afirmou. “Essa é a razão de minhas ações.”

O empresário sul-africano comprou o Twitter em 27 de outubro de 2022 por US$ 44 bilhões. Com a aquisição financiada principalmente por suas outras empresas como Tesla e SpaceX , Musk ficou com uma dívida de US$ 13 bilhões.

Recentemente, o CEO da rede social realizou uma enquete no Twitter, onde perguntava se o público aprovava ele como o diretor do site. Com uma maioria negativa à sua liderança, o empresário anunciou nesta quarta-feira (21) a sua saída da rede .

Fonte: IG TECNOLOGIA