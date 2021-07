‘Música Boa Ao Vivo’: Ivete Sangalo aposta em look estampado de marca baiana

Reprodução Ivete escolhe look estampado para estreia do Música Boa





A cantora Ivete Sangalo chamou atenção nas redes sociais ao surgir com um look estampado na estreia do “Música Boa Ao Vivo” na noite desta terça-feira (13).

O look eleito por Ivete para comandar o programa é da marca baiana “Meninos Reis”, dos irmãos Júnior Rocha e Céu Rocha. Em contato com o iG Gente, Júnior explicou que foi um pedido de Ivete vestir um look da dupla. “O convite surgiu pela própria Ivete. Marco Gurgel, stylist dela, contou que Ivete queria usar a marca na estreia do Música Boa Ao Vivo, pois já conhecia o nosso trabalho. Fizemos a criação em parceria com ele e o resultado é esse, de felicidade”, disse Junior.





O look chamou atenção pela variedade de cores. “A peça é um macacão pantalona, todo em patchwork, em tecido africano. Apresentamos essa coleção agora na SPFW. É uma honra, um fortalecimento Ivete usar a marca de dois afroempreendedores”, comemorou Júnior.

A marca “Meninos Rei” já vestiu outros famosos como Camilla de Lucas, Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Gaby Amarantos. Eles estrearam no SPFW neste ano através do Projeto Sankofa, que dá apoio a empreendedores racializados.

O “Música Boa Ao Vivo” estreou uma temporada especial, nesta terça-feira (13), sob o comando de Ivete Sangalo diretamente de Salvador. Pitty, Carlinhos Brown, Jau e Os Barões da Pisadinha participaram do primeiro programa.

Veja look de Ivete Sangalo: