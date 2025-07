Museu Vale oferece programação gratuita de férias com muita arte no Parque Cultural Casa do Governador

Durante as férias da garotada o Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, contará com uma vivência artística e criativa, com atividades ligadas à mostra “Quem Tem Medo de Bicho Pau?”, que está em cartaz na Galeria Gabinete do Parque Cultural Casa do Governador. A ação gratuita é realizada pelo educativo do Museu Vale e compõe a programação de férias do Parque.

Os visitantes podem conferir mais de cem esculturas feitas pelo artista popular de Água Doce do Maranhão (MA), Hiorlando, além de, junto com os educadores, coletarem fragmentos naturais para criarem seus próprios seres imaginários, assim como o artista. Essa é uma atividade que trabalha as diferentes dimensões, do desenho à escultura, por meio dessa conexão com a natureza e a arte.

A exposição é uma iniciativa do Museu Vale, do Centro Cultural Vale Maranhão e do Instituto Cultural Vale, com patrocínio da Vale, parceria do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), e realização do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.

Workshop Férias Escolares | Museu Vale Extramuros

Data: 12 a 20 de julho de 2025

Horários: Terça a sábado, das 9h às 17h, e domingo, das 9h às 12h

Local: Parque Cultural Casa do Governador – Vila Velha

Entrada gratuita: ingressos para acesso ao parque no link https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/ticket/

Classificação Livre

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.

Fonte: GOVERNO ES