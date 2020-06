Museu de Nova York anuncia que vai remover estátua de Theodore Roosevelt

Reprodução/Twitter Estátua é vista como um símbolo racista.

Em resposta aos protestos antirracistas que aconteceram nos Estados Unidos ao longo do último mês, o Museu de História Natual de Nova York anunciou que irá remover a estátua do ex-presidente Theodore Roosevelt, que comandou o país entre 1901 e 1909. O motivo da mudança seria a simbologia racista da estátua.

Segundo a administração do Museu, a remoção foi oficializada após o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, aceitar o pedido da instituição.

“Acreditamos que a remoção da estátua será um símbolo de progresso e de nosso compromisso para construir e sustentar uma comunidade do museu inclusiva e equitativa e uma sociedade mais aberta”, disse Ellen Futter, presidente do Museu.

O bisneto do ex-presidente, Theodore Roosevelt IV, que é um dos administradores do museu, concordou com a decisão dizendo que o mundo “não precisa de estátuas, relíquias de outro época, que não refletem os valores da pessoa que desejam homenagear nem os valores de igualdade e justiça”.